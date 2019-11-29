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Президент Молдовы Игорь Додон

"Президент на связи" - что ответил Игорь Додон гражданам страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28375842/prezident-stanovitsya-blizhe-k-narodu-chto-dodon-zayavil-grazhdanam-rm.html

Глава государства решил выполнить данное гражданам страны обещание и ответить на их вопросы посредством диалоговой интернет-площадки.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон стал гораздо ближе к простым гражданам страны, решив ответить на ряд накопившихся у них вопросов. Диалоговая площадка в интернете "Президент отвечает" начала свою работу. 

Глава государства систематизировал вопросы, поступившие ему от жителей Молдовы, и ответил им по восьми основным направлениям, которые были наиболее интересны тем, кто обратился к нему. 

Додон подчеркнул, что новая платформа - менее официальная, а президент может пообщаться с гражданами напрямую, касаясь насущных вопросов жизни страны и людей. 

"После этой инициативы я получил сотни, и даже тысячи вопросов по политическим, социально-экономическим и личным вопросам. Я хочу вас заверить, что каждый из вопросов, которые вы мне отправили, будет рассмотрен и решен", - заверил Додон.

В первом выпуске диалоговой интернет-площадки Додон ответил на восемь актуальных и важных вопросов, которые касаются всего общества.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В частности, президент разъяснил гражданам РМ все тонкости политического процесса в стране, включая смену правительства, реформу правосудия, борьбу с коррупцией, европейский вектор республики, бюджет на следующий год, привлечение инвестиций.

Додон выразил надежду, что новая интернет-платформа станет хорошим мостом между президентом и гражданами.

Глава государства призвал всех граждан страны быть активными, оставлять комментарии и сообщения, интересные вопросы и конструктивные предложения для следующего выпуска.

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Теги:
народ, общение, заявление, Додон, президент


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