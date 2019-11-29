В Приднестровье поступили российские надбавки к пенсии

Российская Федерация больше десяти лет предоставляет выплаты для оказания поддержки пенсионерам, проживающим в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Речь идет о средствах, предназначенных для доплат приднестровским пенсионерам. Об этом сообщил во время рабочего совещания лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Оказываемая Россией поддержка значима для приднестровских пенсионеров. Они ее ждут. Мы должны сделать все необходимое, чтобы адресаты получили деньги своевременно. Выплаты должны быть начаты уже на предстоящей неделе", – отметил он.

Как рассказали в пресс-службе приднестровского лидера, доплату за второе полугодие текущего года приднестровцы получат единым платежом одновременно с декабрьской пенсией.

Всего пенсионеров, получающих российские средства для выплаты надбавок, около 146 тысяч человек. Ежемесячная доплата к пенсии составляет 150 приднестровских рублей (около $10).

Средства российской финансовой гуманитарной помощи выплачиваются приднестровским пенсионерам ежемесячно.

Первый ее транш, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. С 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK