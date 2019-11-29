17:24 29 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Ветка елки.

"Елки зеленые" - власти Чадыр-Лунги обратились к горожанам с необычной просьбой

© Sputnik / Вадим Анцупов
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1047/10/10471017.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28378601/elki-igolki-vlasti-chadyr-lungi-obratilis-k-naseleniyu-s-neobychnoy-prosboy.html

В Чадыр-Лунге примэрия обратилась к местным жителям с просьбой предоставить самую красивую новогоднюю ель, которую на время праздников установят в центре города.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Власти муниципия Чадыр-Лунга купят самую красивую ель у населения. Об этом сообщил примар муниципия Анатолий Топал, пишет gagauzinfo.md.

Новогодние рекорды
© Sputnik / Nicolai Kibich
Рекорды Нового года

Он отметил, что такая идея появилась после того, как некоторые жители муниципия обратились в примэрию с предложением продать дерево к зимним праздникам. Горожане пояснили, что у них во дворах растут огромные ели, которые уже занимают слишком много места и причиняют неудобства.

Идея нашла поддержку у местных властей еще и потому, что высаженная несколько лет назад на центральной площади ель довольно плохо прижилась.

"Мы все же решили в этом году приобрести новогоднюю ель у населения, будем выбирать самое красивое, высокое и пышное дерево, которое украсит центральную площадь в новогодние праздники", - отметил Топал.

Заинтересованные лица уже стали обращаться с предложениями в примэрию Чадыр-Лунги.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как продлить век живой новогодней елки
Самые необычные и впечатляющие новогодние елки по всему миру
Елка Sputnik в ГУМе рассказывает о новогодних новостях на 33 языках
Теги:
обращение, елка, население, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе - фото
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться