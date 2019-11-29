"Елки зеленые" - власти Чадыр-Лунги обратились к горожанам с необычной просьбой

В Чадыр-Лунге примэрия обратилась к местным жителям с просьбой предоставить самую красивую новогоднюю ель, которую на время праздников установят в центре города.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Власти муниципия Чадыр-Лунга купят самую красивую ель у населения. Об этом сообщил примар муниципия Анатолий Топал, пишет gagauzinfo.md.

Он отметил, что такая идея появилась после того, как некоторые жители муниципия обратились в примэрию с предложением продать дерево к зимним праздникам. Горожане пояснили, что у них во дворах растут огромные ели, которые уже занимают слишком много места и причиняют неудобства.

Идея нашла поддержку у местных властей еще и потому, что высаженная несколько лет назад на центральной площади ель довольно плохо прижилась.

"Мы все же решили в этом году приобрести новогоднюю ель у населения, будем выбирать самое красивое, высокое и пышное дерево, которое украсит центральную площадь в новогодние праздники", - отметил Топал.

Заинтересованные лица уже стали обращаться с предложениями в примэрию Чадыр-Лунги.

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