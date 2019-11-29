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Пестициды, архивное фото.

За два года в Молдове зарегистрировано 405 случаев отравления пестицидами

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28381393/za-dva-goda-zaregistrirovano-405-sluchaev-otravleniya-pesticidami.html

В результате отравления опасными химическими веществами погибли 14 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Всего за два года, в период с 2016 по 2018 годы в Молдове было зарегистрировано 405 случаев острого отравления пестицидами, в том числе 144 случая, в которых пострадали несовершеннолетние, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).

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За семь лет от отравления бытовой химией и пестицидами погибли 38 детей

В результате отравлений пестицидами погибли 405 человек, в том числе трое детей.

Как отмечает ANSP, в стране продолжается практика использования пестицидов работниками без необходимого защитного оборудования, причем часто к этим работам привлекаются дети и подростки.

Одним из самых опасных веществ является фосфид алюминия, который является дешевым, эффективным и широко используемым пестицидом при обработке зерновых для борьбы с вредителями. Случаи отравления этим веществом участились в последние годы не только в Молдове, но и в других странах.

Как действует на человека яд в пестицидах

Опасность заключается в том, что фосфид алюминия, вступая в контакт с влагой в воздухе, выделяет токсичный газообразный фосфор. Ядовитое вещество влияет практически на все органы в организме, действуя при вдыхании, всасывании в кожу или в результате проникновения вещества при травме.

После попадания в организм человека пестицид быстро выделяет фосфины, которые вызывают системное отравление, поражая прежде всего желудок, сердце, легкие, почки и печень. Отравление проявляется сердечной аритмией, головокружением, тошнотой, рвотой, головной болью, слабостью.

Пестициды, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Александров
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Чтобы исключить возникновение острой интоксикации, перед применением необходимо внимательно прочитать рекомендации на этикетке о содержании продукта, строго соблюдать дозировку и способ применения, не допускать к работе с пестицидами детей и лиц без специального защитного снаряжения.

Работники, привлеченные к работам с применением токсичных пестицидов, должны в обязательном порядке пройти обучение в территориальных центрах общественного здоровья и  использовать индивидуальные средства защиты в соответствии с положениями действующего национального законодательства, отмечает агентство.

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Теги:
пестициды


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