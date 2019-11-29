Не дайте себя обмануть в "Черную пятницу": рекомендации правозащитника

Стоит ли ждать подвоха от покупки товара по сниженной цене, что делать, если вы приобрели некачественный товар в акционные дни, рассказал Денис Старуш, руководитель Центра по защите прав потребителей.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik, Анна Руссу. Последние две недели различные компании буквально атакуют нас заманчивой акцией "Черная пятница". Теле-, радио- и интернет-реклама с громкими заголовками привлекает как небольшими, так и грандиозными скидками до 50, 70 и даже 80 %. Доверять ли покупателям таким привлекательным предложениям?

"Черная пятница" – это не только полезная международная практика, которая позволяет приобрести товар по сниженной цене, но и отличный маркетинговый ход, пояснил руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Одно идет в совокупности с другим. К счастью, я не знаком с жалобами касательного того, что так называемые скидки – это на самом деле обман, как думают некоторые покупатели исходя из различных слухов о подобных промоакциях. Такие случаи встречаются везде, не только в нашей стране, но лично я с подобными не сталкивался", - отметил эксперт. © Sputnik / Yana Zaharova Никто не ожидал - как обманывают молдавских покупателей в магазинах

Руководитель Центра по защите прав потребителей напомнил, что даже акционный товар должен быть качественным.

"На товар, вне зависимости от того, продается ли он по стандартной или сниженной цене, распространяются одинаковые требования", - подчеркнул Старуш.

Если мы говорим о продовольственных товарах с истекшим сроком годности, мы можем возвратить их в течение 14 дней и потребовать свои деньги. Если речь идет о бытовой технике и товарах для дома, в первые 6 месяцев мы также можем потребовать вернуть уплаченную за них сумму.

Эксперт уточнил, что по истечении 6 месяцев потребитель может запросить ремонт или замену товара на идентичный или, в случае предоставления некачественных услуг, возмещения их стоимости. В течение двух лет с момента покупки товара потребитель имеет право предъявить претензии по поводу его ненадлежащего качества.

"При возврате товара очень важно соблюдать установленные сроки обращения. Товар с ограниченным сроком годности надо возвращать как можно раньше – тем больше у нас шансов получить деньги обратно или обменять товар на качественный. Например, такой товар со сроком службы меньше года, как белье, одежда и обувь", - сказал Старуш.

Методы привлечения покупателей могут использовать не только различные магазины, торговые центры и компании. Международная антивирусная компания ESET сообщает о росте количества случаев кибермошенничества в Чёрную пятницу и Киберпонедельник. По данными статистического анализа компании, в этот день доля спама в электронных ящиках вырастает до 11%.

Мошенники рассылают, как правило, 29 ноября и 2 декабря фишинговые письма с предложениями приобрести товары известных брендов с подозрительно большими скидками. Чаще всего на фальшивых сайтах "количество ограничено", чтобы пользователь спешил совершить покупку. Так преступники получают данные кредитной карты пользователя и распространяют вредоносное ПО под видом купонов на скидку. Так, в ноябре 2019 года специалисты ESET обнаружили банковский вирус, распространяемый под видом рекламных акций McDonald’s.

По сообщению ESET, 76% пользователей рискуют своими данными при онлайн-шопинге. Небрежное отношение к безопасности в сети может повлечь серьезные убытки. Компания призывает быть внимательнее и осторожнее при совершении онлайн-покупок!

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