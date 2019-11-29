19:56 29 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск

За год в Молдове переболели корью 87 человек

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2767/58/27675827.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28382380/za-god-v-moldove-pereboleli-koryu-87-chelovek.html

Большинство случаев инфицирования корью зарегистрированы в Кишиневе, все заболевшие дети не были вакцинированы.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. С января по конец ноября 2019 года в Молдове было зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 23 случая, когда дети заразились во время пребывания за границей, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Из общего числа случаев кори 40 были зарегистрированы в два летних месяца, в период с 1 июня по 30 июля.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Кишиневе выявлены еще двое детей с подозрением на корь

В Кишиневе были подтверждены три новых случая заболевания корью, все три ребенка не были вакцинированы. Также исследуются еще два подозрения на корь, один в Кишиневе у двухлетнего ребенка, второй - у 12-летнего подростка из села Хлина Бричанского района.

Наиболее часто случаи кори регистрировались в Кишиневе - 56 случаев, а также в районах: Дрокиевском - 18 случаев, Окницком - 6 случаев, Яловенском - 2 случая, Бричанском, Единецком, Штефан-Водском, Глодянском и Дондюшанском районах - по одному случаю.

В 2018 году было подтверждено 340 случаев заболевания корью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

С начала июня в Молдове зарегистрировано 18 новых случаев кори
Еще один случай кори подтвержден в Кишиневе
Теги:
корь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе - фото
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться