За год в Молдове переболели корью 87 человек

Большинство случаев инфицирования корью зарегистрированы в Кишиневе, все заболевшие дети не были вакцинированы.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. С января по конец ноября 2019 года в Молдове было зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 23 случая, когда дети заразились во время пребывания за границей, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Из общего числа случаев кори 40 были зарегистрированы в два летних месяца, в период с 1 июня по 30 июля.

В Кишиневе были подтверждены три новых случая заболевания корью, все три ребенка не были вакцинированы. Также исследуются еще два подозрения на корь, один в Кишиневе у двухлетнего ребенка, второй - у 12-летнего подростка из села Хлина Бричанского района.

Наиболее часто случаи кори регистрировались в Кишиневе - 56 случаев, а также в районах: Дрокиевском - 18 случаев, Окницком - 6 случаев, Яловенском - 2 случая, Бричанском, Единецком, Штефан-Водском, Глодянском и Дондюшанском районах - по одному случаю.

В 2018 году было подтверждено 340 случаев заболевания корью.

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