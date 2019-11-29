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Уборка листьев

В Кишиневе открыли полигон для хранения растительного мусора

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28383272/v-kishineve-otkryli-poligon-dlya-hraneniya-rastitelnogo-musora.html

Полигон, куда будут свозиться растительные отходы, планируется превратить так же и в фабрику по производству компоста.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В столице открыт первый полигон для хранения растительного мусора. Полигон расположен на территории станции очистки сточных вод и занимает территорию площадью около 0,65 гектара.

Мусор
© Sputnik / Osmatesco
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На полигон будут свозить листья, траву и ветки с улиц и парков Кишинева. Планируется, что здесь же растительные отходы будут перерабатываться в компост, который впоследствии используют для удобрения зеленых насаждений в столице.

Администрировать полигон будет муниципальное предприятие "Ассоциация зеленого хозяйства" совместно с АО "Apă Canal – Chişinău".

По данным статистики, столица ежедневно производит около пяти тысяч кубометров отходов.

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Теги:
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