Агрессия за рулем: почему молдавские водители выясняют отношения на кулаках

Уровень общей культуры некоторых наших сограждан, садящихся за руль, опустился ниже педали тормоза, а возникающие на трассе проблемы они решают путем далеко не цивилизованного диалога.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Многие из тех, кто давно за рулем, равно, как и автоэксперты, отмечают: вождение на молдавских дорогах отличается агрессивностью, шоферы могут не уважать друг друга на трассе, а как следствие - возникают ДТП.

"Права купил, а ездить не умеет", - примерно так в разговорах между собой характеризуют многие молдавские автолюбители стиль вождения некоторых особо прытких "рулевых", которые любят обогнать, подрезать, "нахамить" самим стилем своего поведения на дороге.

Не стал исключением и инцидент, произошедший в Кишиневе на проспекте Гагарина неподалеку от поворота на проспект Дечебал. Там два водителя, один из которых подрезал другого, в прямом смысле слова схватились врукопашную. Каждый пытался доказать свою правоту при помощи кулаков, что отчетливо видно на кадрах, заснятых видеорегистратором позади стоявшей машины.

Конечно, отношения между участниками автотрафика на трассе должны регулировать положения правил дорожного движения, а не личная неприязнь или агрессия того или иного шофера.

Однако многие водители утверждают, что на автомагистрали республики постепенно возвращаются "лихие 90-е" годы прошлого столетия, когда монтировка или бейсбольная бита были неотъемлемым атрибутом салона машины.

Между тем, нервных ситуаций и разборок на дороге можно избежать, если знать ряд "золотых" правил для автомобилистов. Даже, учитывая скудный менталитет некоторых из тех, кому выдали водительские удостоверения.

Перестраиваясь с полосы на другую, совершая маневр при торможении у обочины или идя на обгон, не забывайте заблаговременно (!) предупредить других участников движения сигналом "поворотников", настаивают автоэксперты.

Даже если спереди, сзади или сбоку от вас движутся опытные водители, все равно ваше внезапное перестроение может стать неожиданностью, скорость их реагирования на возникшие помехи предугадать сложно. Как следствие, может возникнуть ДТП там, где вы его и не ждали.

В случае, если перестроение происходит без включенных заранее "поворотников", а за вами следует неопытный автомобилист, да еще, быть может, на подержанной машине с не совсем хорошими тормозами, ДТП будет крайне трудно избежать.

Одной из распространенных ошибок автолюбителей является попытка проскочить на уже мигающий, разрешающий проезд сигнал светофора. В группе особого риска в этом случае – первые и последние автомобили, скопившиеся на перекрестке.

Да, вы сэкономите время, но подвергаете особой опасности не только себя, но и автоводителя, начавшего движение наперерез вам, говорят автоэксперты.

Более того, согласно ПДД, если вы попытаетесь проскочить на "желтый цвет" и спровоцируете аварийную ситуацию, виновным, естественно, признают именно вас. В этой ситуации мудрость "время – деньги" работает в обратном направлении. Лучше переждать несколько минут и начать движение на вновь зажегшийся "зеленый цвет", так вы сэкономите и свои средства, и свои, и чужие нервы.

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