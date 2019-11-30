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Счета за коммунальные услуги, иллюстративное фото.

Стало известно, почему не до всех в Кишиневе доходят счета за "коммуналку"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191130/28381967/stalo-izvestno-pochemu-ne-do-vsekh-v-kishineve-dokhodyat-scheta-za-kommunalku.html

Многие жильцы грешат на плохую работу почты, но им прежде всего надо проверить, есть ли у них в подъездах ящики для корреспонденции и в каком они состоянии.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Каждый житель Кишинева хоть раз сталкивался с проблемой - до него не доходила одна или несколько фактур на оплату коммунальных услуг.

В такой ситуации человек вынужден тратить время и нервы, чтобы выяснить, куда пропала платежка, или, скорее, обратиться на предприятие, осуществляющее ежемесячные расчет потребленных услуг, чтобы понять, как ему рассчитаться, чтобы не отключили телефон, свет или газ. Дело это, надо сказать, - хлопотное и занимающее много времени.

Но пока некоторые по наитию грешат на работу почтальона, другие возмущены тем, что на смену старым почтовым ящикам в подъездах не установили новые, а платежки сотрудник почты вынужден оставлять в проеме окна в подъезде, откуда их разбирают жильцы квартир.

В такой ситуации, согласитесь, все это больше похоже на лотерею. Не каждый месяц может выпасть шанс получить все свои квитанции, учитывая, что отношения между соседями могут быть не самыми хорошими, а один из них, выбрасывая счета, таким образом хочет отомстить другому за что-то. Да и домовые мальчишки могут не раздумывая взять всю кипу фактур и выбросить, или развести ими костер. Вариантов - уйма. 

Очередной характерный случай произошел в одном из дворов многоэтажек по улице Сучевица в столичном секторе Буюканы. Там неизвестные собрали все платежки из подъезда и разбросали их по двору, по лужам таким образом, что жильцы, которым повезло, вынуждены были сушить фактуры утюгом, чтобы их потом приняли к оплате в банке или на почте.

Ситуацию эту решить довольно просто - достаточно оснастить все подъездные помещения нормальными закрывающимися почтовыми ящиками, и проблема исчезнет сама собой. Но когда это произойдет на уровне всего города, сказать сложно. А пока "муниципальная лотерея" со счетами будет продолжаться, повезет тому, кто успеет первый схватить "заветные бумажки", остро прозванные в народе "страшилками" из-за больших сумм, вписанных в них.

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Теги:
почта, доставка, коммунальные счета, счета за отопление, платежки


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