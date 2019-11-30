Не до жиру: почему "черная пятница" - не праздник для молдаван

Уровень жизни в стране не позволяет раскошелиться большинству граждан Молдовы даже в "черную пятницу", волна которой прокатилась по всему миру накануне, выплеснувшись также и на выходные, а во многих местах - на все предрождественские дни.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Увлеченное хождение по магазинам, названное этим емким словом, – шопинг, – стало для европейцев обыденностью и даже хобби. А профессиональным праздником "шопоголиков" во всем мире стала так называемая "черная пятница", которой давно уже одного дня мало и потому она растягивается на гораздо более длительный предрождественский период.

Но для граждан Молдовы это западное ноу-хау сегодня вызывает лишь раздражение. Ведь, покупательская способность давно не повышается, а лишь снижается.

Необходимость ограничиваться при покупках строго лимитированным минимумом – это "серая реальность" подавляющего большинства граждан сегодняшней Молдовы.

Видя изобилие на полках и скудные средства в собственном кошельке, человек невольно думает о своем незавидном положении, о том, что купить может лишь самое необходимое, а не то, что хочется сейчас.

Есть средняя зарплата по экономике - она составляет лишь немногим более 5 тысяч 700 леев. Из нее в тяжелый период, то есть зимой, минимум половина уходит на оплату коммунальных услуг. Еще одна статья расходов для гражданина — плата за школу ребенку, за детский сад, ясли, и, конечно же, еду. Какой шопинг может быть в таких условиях у простого гражданина, согласитесь!

При нормальных социально-экономических условиях в стране, походы за покупками стали бы для простого гражданина Молдовы привычным и даже приятным занятием.

Однако когда человек идет в магазин и выбирает между булкой хлеба и бутылкой кефира, не говоря уже о приобретении какой-нибудь "обновки" для гардероба, шопинг становится для него провокационным фактором, лишний раз напоминает, что в кошельке - "мышь повесилась". В таких условиях магазинные приобретения о обновки приходится отложить до лучших времен.

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