Жителям Бельц надоела серость - они перешли к оригинальным действиям

Даже типовой двор старой советской пятиэтажки можно украсить так, что он будет радовать глаз в хмурую и дождливую погоду - это доказали жители одного из домов в городе Бельцы.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Пасмурные ноябрьские дни, небо затянутое тучами свинцового цвета, моросящий дождь и, в целом, не очень приподнятое настроение. Хандра может накрыть любого жителя Молдовы в последние дни уходящей осени.

Однако жители муниципия Бельцы отчаиваться и сдаваться упадническим настроениям не намерены, они доказали, что даже в межсезонье можно сделать свою жизнь ярче и веселее.

Двор одной из пятиэтажек они украсили мягкими детскими игрушками, прикрепив их к стволам деревьев, "рассадив" плюшевых мишек и зайцев в небольшие импровизированные клумбы.

Кого тут только нет - и Крокодил Гена, и Лев Симба, и сказочные гномы, и плюшевые пони, и аист, держащий в клюве сверток с младенцем.

Красиво жить запретить нельзя, а украсить свою жизнь можно в каждый миг так, чтобы никакие погодные капризы не омрачали настроения.

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