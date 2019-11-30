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Мягкие игрушки

Жителям Бельц надоела серость - они перешли к оригинальным действиям

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
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Даже типовой двор старой советской пятиэтажки можно украсить так, что он будет радовать глаз в хмурую и дождливую погоду - это доказали жители одного из домов в городе Бельцы.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Пасмурные ноябрьские дни, небо затянутое тучами свинцового цвета, моросящий дождь и, в целом, не очень приподнятое настроение. Хандра может накрыть любого жителя Молдовы в последние дни уходящей осени.

Спортплощадка европейского образца.
© Sputnik / Евгений Панасенко, Яна Захарова
На зависть другим - в Кишиневе появится "примерный двор"

Однако жители муниципия Бельцы отчаиваться и сдаваться упадническим настроениям не намерены, они доказали, что даже в межсезонье можно сделать свою жизнь ярче и веселее.

Двор одной из пятиэтажек они украсили мягкими детскими игрушками, прикрепив их к стволам деревьев, "рассадив" плюшевых мишек и зайцев в небольшие импровизированные клумбы. 

Кого тут только нет - и Крокодил Гена, и Лев Симба, и сказочные гномы, и плюшевые пони, и аист, держащий в клюве сверток с младенцем. 

Красиво жить запретить нельзя, а украсить свою жизнь можно в каждый миг так, чтобы никакие погодные капризы не омрачали настроения.

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Теги:
украшение, игрушки, двор, Бельцы


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