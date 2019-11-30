Ультиматум Чебана - что генпримар потребовал сделать в столице

Примар Кишинева Ион Чебан отдал распоряжение муниципальным службам убрать всю листву со столичных улиц - в секторе Ботаника была замечена уборочная спецтехника.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Кишиневский градоначальник заявил, что у преторов "есть неделя, чтобы город стал чистым".

По словам Иона Чебана, на этой неделе муниципальные службы работали гораздо лучше, чем на прошлой: он ездил по городу и лично проверял качество проделанных работ.

Чебан добавил, что листья, собранные в кучу, необходимо убирать, а не оставлять бесхозными. Также он попросил коммунальных работников вмешаться в процесс уборки, скооперироваться и не ждать, пока выпадет снег.

Как сообщает столичная примэрия, на текущий момент в эксплуатацию была введена первая санкционированная платформа по переработке растительных отходов предприятия "Ассоциация зеленого хозяйства". Полигон в 0,65 га располагается в секторе Ботаника, на территории станции очистки сточных вод.

Здесь будет храниться сухая листва, скошенная трава, а также опилки, полученные в результате ухода за деревьями и кустами. Позже они будут переработаны в органический компост.

Полигон растительных отходов был создан на основе проекта, осуществленного "Ассоциацией зеленого хозяйства" совместно с Apă Canal – Chișinău. Полученная органическая масса сможет использоваться в цветочных композициях, в вазах для общественных мест, а также при посадке деревьев в парках и скверах.

Благодаря использованию данной платформы, местные публичные власти планируют упорядочить сортировку растительных отходов (без пластика, бумаги и т.д.), обезопасить периметр полигона хранения, а значит и минимизировать риск возникновения пожаров. Также будет возможность переработать ил, полученный от очистки сточных вод.

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