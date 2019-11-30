13:44 30 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Прослушка

Глава Демпартии Молдовы о том, прослушивали или нет граждан страны

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/494/06/4940683.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191130/28386237/glava-dempartii-moldovy-o-tom-proslushivali-ili-net-grazhdan-strany.html

Павел Филип озвучил свою позицию по вопросу возможной регистрации спецслужбами страны телефонов и иных каналов общения гражданских активистов и журналистов.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип сомневается, что многих публичных лиц незаконно прослушивали во время правления демократов. Аргумент Филипа заключается в том, что, по его словам, "никто не представил доказательства".

"Я не видел нарушений. Я видел заявления господина Моцпана, который сегодня говорит одно, а завтра — другое.
Нет никаких вещей, которые не оставили бы следов, и в течение пяти месяцев было достаточно времени для завершения расследования", — заявил председатель ДПМ Павел Филип, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Уголовные дела о прослушке будет расследовать Антикоррупционная прокуратура
Служба информации и безопасности отвергает появившиеся утверждения о своей причастности к прослушиванию телефонов и заявляет, что госструктуру пытаются втянуть "в споры с политическим контекстом". Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном на минувшей неделе. 

По информации СИБ, кто-то намеренно распространяет недостоверную, ложную или искаженную информацию об участии службы в незаконных отслеживании контактов публичных людей, тем самым дезинформируя общественность и манипулируя ею.

"Мы решительно осуждаем эти попытки очернения и втягивания Службы в споры с политическим контекстом, которые влияют на имидж и авторитет учреждения как гаранта национальной безопасности",– говорится в заявлении.

СИБ подтверждает свое намерение поддерживать нейтралитет и равноудаленность в повседневной деятельности, уделяя особое внимание выполнению своих задач, которые касаются исключительно национальной безопасности, при строгом соблюдении закона.

Согласно пресс-релизу, служба выступает за справедливое, корректное сотрудничество в рамках нормативной базы, регулирующей межинституциональные отношения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Прослушка телефонов в Молдове: открыты три уголовных дела
Склифос: прослушка нужна, чтобы не превратить страну в анархию
Теги:
прослушка, демпартия, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка в магазине во время скидок в Нью-Йорке
Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото
Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек и привычки диктовать всем свою волю
Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться