Глава Демпартии Молдовы о том, прослушивали или нет граждан страны

Павел Филип озвучил свою позицию по вопросу возможной регистрации спецслужбами страны телефонов и иных каналов общения гражданских активистов и журналистов.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип сомневается, что многих публичных лиц незаконно прослушивали во время правления демократов. Аргумент Филипа заключается в том, что, по его словам, "никто не представил доказательства".

"Я не видел нарушений. Я видел заявления господина Моцпана, который сегодня говорит одно, а завтра — другое.

Нет никаких вещей, которые не оставили бы следов, и в течение пяти месяцев было достаточно времени для завершения расследования", — заявил председатель ДПМ Павел Филип, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

Служба информации и безопасности отвергает появившиеся утверждения о своей причастности к прослушиванию телефонов и заявляет, что госструктуру пытаются втянуть "в споры с политическим контекстом". Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном на минувшей неделе.

По информации СИБ, кто-то намеренно распространяет недостоверную, ложную или искаженную информацию об участии службы в незаконных отслеживании контактов публичных людей, тем самым дезинформируя общественность и манипулируя ею.

"Мы решительно осуждаем эти попытки очернения и втягивания Службы в споры с политическим контекстом, которые влияют на имидж и авторитет учреждения как гаранта национальной безопасности",– говорится в заявлении.

СИБ подтверждает свое намерение поддерживать нейтралитет и равноудаленность в повседневной деятельности, уделяя особое внимание выполнению своих задач, которые касаются исключительно национальной безопасности, при строгом соблюдении закона.

Согласно пресс-релизу, служба выступает за справедливое, корректное сотрудничество в рамках нормативной базы, регулирующей межинституциональные отношения.

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