Глава Демпартии Молдовы о том, прослушивали или нет граждан страны

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип сомневается, что многих публичных лиц незаконно прослушивали во время правления демократов. Аргумент Филипа заключается в том, что, по его словам, "никто не представил доказательства".
"Я не видел нарушений. Я видел заявления господина Моцпана, который сегодня говорит одно, а завтра — другое.
Нет никаких вещей, которые не оставили бы следов, и в течение пяти месяцев было достаточно времени для завершения расследования", — заявил председатель ДПМ Павел Филип, выступая в эфире одного из частных телеканалов.
По информации СИБ, кто-то намеренно распространяет недостоверную, ложную или искаженную информацию об участии службы в незаконных отслеживании контактов публичных людей, тем самым дезинформируя общественность и манипулируя ею.
"Мы решительно осуждаем эти попытки очернения и втягивания Службы в споры с политическим контекстом, которые влияют на имидж и авторитет учреждения как гаранта национальной безопасности",– говорится в заявлении.
СИБ подтверждает свое намерение поддерживать нейтралитет и равноудаленность в повседневной деятельности, уделяя особое внимание выполнению своих задач, которые касаются исключительно национальной безопасности, при строгом соблюдении закона.
Согласно пресс-релизу, служба выступает за справедливое, корректное сотрудничество в рамках нормативной базы, регулирующей межинституциональные отношения.
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