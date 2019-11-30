Через 75 лет награда, найденная в молдавской земле, возвращается в семью героя

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В субботу в Общественной палате Российской Федерации состоялась передача медали "За боевые заслуги" номер 807024, обнаруженной в ходе поисковых работ в Республике Молдова.
Летом 2019 года члены отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба у села Каракуй Хынчештского района вместе с останками воинов Красной армии, погибших в августе 1944-го года, обнаружили и боевую награду.
Для поисковиков это - огромная удача, поскольку по номеру медали существует возможность установления имени погибшего воина. В невероятном по своему ожесточению бою за населенный пункт Каракуй в августе 1944-го года свои головы сложили более 200 солдат и офицеров Красной Армии.
Мы уже никогда не узнаем, как он потерял награду. С войны защитник родины вернулся с орденом Красной Звёзды, полученным за освобождение Молдавии, и множеством фронтовых ранений, которые спустя несколько лет унесли его жизнь.
Благодаря усилиям поисковиков Молдавии и Украины, в Ивановской области Российской Федерации были найдены родственники героя войны. Медаль "За боевые заслуги" передана представителю Поискового движения России в Ивановской области и в самое ближайшее время будет вручена семье героя.
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