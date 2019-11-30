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Презентация выставки Память о Победе. Награды Второй мировой войны

Через 75 лет награда, найденная в молдавской земле, возвращается в семью героя

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (351)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191130/28388628/spustya-75-let-nagrada-naydennaya-v-moldavskoy-zemle-vernulas-v-semyu-geroya.html

Доблесть не имеет временных рамок, а о подвиге можно помнить вечно: молдавские поисковики передали семье героя Великой Отечественной войны медаль, найденную в молдавской земле, спустя 74 года после Победы.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В субботу в Общественной палате Российской Федерации состоялась передача медали "За боевые заслуги" номер 807024, обнаруженной в ходе поисковых работ в Республике Молдова.

Летом 2019 года члены отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба у села Каракуй Хынчештского района вместе с останками воинов Красной армии, погибших в августе 1944-го года, обнаружили и боевую награду.

Для поисковиков это - огромная удача, поскольку по номеру медали существует возможность установления имени погибшего воина. В невероятном по своему ожесточению бою за населенный пункт Каракуй в августе 1944-го года свои головы сложили более 200 солдат и офицеров Красной Армии.

Весна.
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Однако владельцу медали, полученной за освобождение Днепропетровска, минометчику 3-й минометной роты 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии 82-го стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта, младшему сержанту Михаилу Герасимовичу Крылову, довелось выжить и дойти до Великой Победы.

Мы уже никогда не узнаем, как он потерял награду. С войны защитник родины вернулся с орденом Красной Звёзды, полученным за освобождение Молдавии, и множеством фронтовых ранений, которые спустя несколько лет унесли его жизнь.

Благодаря усилиям поисковиков Молдавии и Украины, в Ивановской области Российской Федерации были найдены родственники героя войны. Медаль "За боевые заслуги" передана представителю Поискового движения России в Ивановской области и в самое ближайшее время будет вручена семье героя.

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Тема:
Наследники великой Победы (351)

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Теги:
ВОВ, медаль, государственная награда, награда


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