Здание - сказка: такой примэрии в Молдове больше нигде нет

Красоты главного здания кишиневской администрации малоизвестны даже коренным жителям столицы, а поинтересоваться ими более подробно стоит.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вычурные фасады, декоративная лепка, ратуша с часами и государственным флагом Республики Молдова - здание кишиневской примэрии знакомо всем. Бой часов на мотив песни Евгения Доги "Мой белый город, ты - цветок из камня" добавляет шарма и величественности этому историческому зданию.

© Sputnik / Igor Vzorov Кишиневское время.

Корреспондент Sputnik Молдова накануне реставрации и ремонта этого удивительного строения, решил вникнуть в его историю, посмотреть под другим углом на, казалось бы, всем привычное и любимое здание.

© Sputnik / Сергей Цуркану Двор Примэрии, Кишинев

Здание Примэрии является одним из главных украшений молдавской столицы.

Идея построить это здание пришла в голову небезызвестному Карлу Шмидту, городскому главе Кишинева с 1877 по 1903 годы, которого справедливо считают лучшим мэром за всю историю Кишинева.

Постройкой здания занялся архитектор Митрофан Эллади, кроме того, к возведению нынешней Примэрии приложил руку знаменитый Александр Бернардацци. Здание выполнено в готическом стиле, в сложных узорах прячутся морды львов и масонские символы, поэтому немудрено, что эта городская жемчужина, уже более 100 лет, чаще всего встречается на фотографиях и открытках Кишинева.

© Sputnik / Сергей Цуркану Арки, розетки, барельефы.

Но не все знают, о "тайной стороне" кишиневской Примэрии. Если зайти в ее двор, с улицы Пушкина или Микле, то можно насладится ее абсолютно неизвестным и непривычным видом. Двор Примэрии весьма напоминает дворик итальянского или немецкого замка, и если его обустроить, то он вполне мог бы стать привлекательным для иностранных туристах.

Кроме того, там водится злой сторож, который вяло противится фотосъемкам, но он для настоящего исследователя, конечно же, не помеха.

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