Вопрос - в квадрате: почему квартиры в Кишиневе уже не так пользуются спросом

На первичном рынке недвижимости в молдавской столице наблюдается легкий "кризис перепроизводства" - строится квартир больше, чем в состоянии купить граждане страны, а процессы миграции населения за рубеж способствуют тому, что "новострои" частично пустуют.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Настоящий бум спроса на недвижимость пришелся на середину и конец "нулевых" годов нашего века. Эксперты объясняют это довольно просто: представители первой волны мигрантов, уехав из сел на заработки за границу, к тому моменту успели скопить энную сумму, после чего возвращались на родину и перебирались жить в столицу, покупая здесь квартиры.

Многие обосновались жить в Кишиневе, однако экономическая нестабильность и отсутствие предсказуемых перспектив в начале "надцатых" годов поспособствовали тому, чтобы они в значительной части своей подавали жилье в столице, доставшееся таким трудом, и уезжали на постоянное место жительства за границу - в Россию, государства Европейского Союза, на североамериканский континент.

Сегодня положение претерпело новые изменения -наиболее социально-необеспеченные жители сел с трудом могут позволить себе снимать жилье (комнату или "угол") в Кишиневе, поскольку работают тут, а в регионах с работой - туго.

Цены на квартиры в городах Молдовы варьируются, исходя из развития экономики. Сейчас население республики придерживается весьма разумного принципа: жить там, где можешь зарабатывать. Исходя из этого, человеку нет абсолютно никакого смысла обзаводиться недвижимостью в Кишиневе, если источник заработка у него находится в одной из стран Евросоюза, либо в России.

Резкое падение спроса и цен на жилье, таким образом, обуславливается оттоком населения на постоянное место жительства в другие страны.

Сегодня, по мнению ряда экономических экспертов, инвестировать деньги в покупку жилья в столице не имеет смысла, поскольку, судя по плачевным показателям экономики и отсутствию рабочих мест, массовый отток трудоспособных граждан из страны в среднесрочной перспективе будет неуклонно расти.

Купив сейчас квартиру в Кишиневе с целью сохранения своих средств, человек в значительной степени проиграет, поскольку, надумав продавать ее, он вынужден будет запросить гораздо дешевле, чем заплатил сам.

Более того, предложение на рынке недвижимости уже значительно опередило спрос. В эксплуатацию сдают тысячи квартир, что, несомненно, приводит к еще большему падению цен на жилье.

Если для владельцев недвижимости дальнейшее снижение цен на квартиры — печальная реальность, то для тех, кто планировал, но не мог купить жилье, это — новость хорошая.

В нормальных условиях рыночной экономики цена за квадратный метр жилья на рынке должна составлять порядка трех среднестатистических окладов по экономике, а она сегодня — значительно выше.

Исходя из этого, застройщики будут неуклонно понижать ее на фоне отсутствия спроса так, чтобы приобретение квартир, пусть даже в рассрочку, стало доступным для населения, а не было лишь прерогативой обеспеченного слоя населения. А эта новость, пусть и из будущего, - приятная для молодых людей, которые желают жить и работать у себя на родине, здесь, в столице Молдовы.

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