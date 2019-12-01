Холода на носу: питомцы кишиневского зоопарка переходят в зимние квартиры - фото

Пока на улице держатся плюсовые температуры, посетители еще имеют возможность полюбоваться экзотическими животными.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. На следующей неделе в Молдове ожидается похолодание. А это значит, что некоторые обитатели кишиневского зоопарка до весны поселятся в зимних вольерах. Некоторые из них уже переехали в теплые жилища. Другие вот-вот покинут просторные загоны под открытым небом.

Особые условия для самых теплолюбивых

Пеликаны – частые гости в Молдове. Летом их можно встретить в живой природе на озере Белеу, которое находится в Кагульском районе.

Когда температуры понижаются, пеликаны улетают в поисках комфортных условий. А в Кишиневском зоопарке для этих птиц создали специальный вольер из поликарбоната. Этот материал пропускает солнечный свет, а значит, позволяет птицам избежать нехватки витамина D. Внутрь помещения поступает чистый и подогретый воздух.

"Мы установили тепловентиляцию, которая позволяет поддерживать температуру на уровне 20-ти градусов. Пеликаны боятся морозов. Когда столбик термометра опускается до минус пяти градусов, они уже не чувствуют себя комфортно", - рассказала заместитель директора зоопарка Наталья Казаку.

Зоолог также пояснила, что оперение пеликанов приобретает розовый цвет из-за холодов. В этот период перья насыщаются кровью. Пока на улице держатся плюсовые температуры, пеликаны находятся на улице. Большую часть времени они проводят в воде, чтобы не замерзли лапки.

Перебрался в зимнюю квартиру один из самых старых жителей кишиневского зоопарка, зубастый представитель земноводных рептилий.

"Кубинский крокодил находится в зимнее время в помещении с отапливаемым полом и локальным обогревом. Мы обеспечиваем ему температуру 25 градусов. Крокодилу нужно тепло, чтобы переваривать пищу. Летом он находится в вольере тоже с отапливаемым полом и обязательно с бассейном. Минимальная температура, которую он выдерживает – 10 градусов", - отметила Казаку.

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik /

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik /

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik /

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik /

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik /

Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме © Sputnik / 1 / 6 © Sputnik / Как Кишиневский зоопарк готовится к зиме

По словам заместителя директора зоопарка, прежде чем перевезти аллигатора в теплое помещение, ему связали скотчем морду и лапы. В операции по транспортировке участвовали 6 человек.

В холода – усиленное питание

С наступлением холодов животным требуется больше энергии. Поэтому их рацион становится более обогащенным. В него добавляют мясные продукты, овощи, фрукты живые корма.

"Например, сурикаты получают еду два раза в день. Утром они едят фрукты, кашу, пророщенную пшеницу. Вечером мы даем им живой корм - тараканов", - рассказала Наталья Казаку.

В сильные морозы питание животных увеличивают наполовину. Помимо этого, всем питомцам положены кормовые добавки, витамины и премиксы — своего рода сухие коктейли с полезными веществами. Копытным животным — бычкам, лошадям, зебрам обязательно дают и обогащенную соль.

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