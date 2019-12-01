Всемирный день борьбы со СПИДом: кто в Молдове - в группе риска

Всемирный день борьбы со СПИДом — международный день ООН, отмечается 1 декабря, впервые провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Всемирный день борьбы со СПИДом учрежден с целью повышения осведомленности людей об эпидемии, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру 1 декабря проводят просветительские и диагностические мероприятия.

Согласно последней информации совместной программы ООН по заболеваемостью ВИЧ-СПИДом, из 37,9 миллиона человек, у которых диагностировали вирус, 1,7 миллиона заразились им в 2018 году. В группе риска - молодые и работоспособные люди до 35 лет, в этой же возрастной категории люди, уж заразившиеся ВИЧ.

В Молдове среди тех, что инфицирован вирусом, 43 процента - люди в возрасте от 30 до 34 лет. За ними следует более молодая возрастная группа - 34 процента зараженных ВИЧ в республике - люди от 25 до 29 лет.

Тревожен показатель по распространению вируса среди тех граждан Молдовы, кому от 15 до 24 лет. От общего числа зараженных вирусом на эту возрастную категорию приходится 22,6 процента. Причем наиболее подвержены риску заражения ВИЧ в нашей стране девушки и женщины в возрасте от 15 до 24 лет.

Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели — в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении. В отчете ВОЗ быстрый рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе объясняют совершенствованием диагностики и улучшением инфраструктуры для выявления заболевания.

© Sputnik ВИЧ-инфекция и СПИД: знать и не бояться!

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