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Ёлка в Кишинёве 2019

Сегодня Кишинев превратится в сказку - в городе начинается торжество

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191201/28394005/segodnya-kishinev-prevratitsya-v-skazku-v-gorode-nachinaetsya-torzhestvo.html

В 17:00 часов в центре молдавской столицы зажгутся праздничные огни - город готов встретить новогодние и рождественские праздники в торжественном убранстве.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В воскресенье, 1 декабря, на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны. В мероприятии примет участие примар Ион Чебан.

Столичный градоначальник сообщил горожанам в соцсетях, что днем наряжает елку дома, а вечером ждет всех на Площади Великого Национального собрания (ПВНС), чтобы дать старт зимним праздникам.

"Увидимся на ПВНС в 17:00 часов, чтобы зажечь огни на елке, установленной на площади, потом иллюминация будет включена на елке у Кафедрального собора, затем - у Театра оперы и балета", - написал Чебан на своей персональной странице в соцсети Facebook.

Весь процесс будет сопровождать культурная программа "Зимние грезы".

В первый день календарной зимы в сквере Кафедрального собора откроется "детский городок" (в 18.00), а перед Театром оперы и балета – "Рождественская деревня" (с 19.00).

В целом эти зимние городки будут открыты до 15 января. Со 2 до 24 декабря на площади Великого национального собрания установят карусель и откроют другие развлечения для детей и взрослых. Домик Мош Крэчуна и аниматоры – все это смогут увидеть в самом центре города.

Рождественская ярмарка в этом году пройдет в сквере Кафедрального собора. Официально она откроется 21 декабря в 17.00. А 24 декабря с 15.00 до 20.00 там пройдет спектакль, с 20.00 до 21.00 в этот вечер выступят исполнители народной и популярной музыки.

В Рождество по новому стилю с 11.00 до 20.00 на площади Великого национального собрания пройдут специальные развлекательные мероприятия.

Рождественская выпечка
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В заключительный день года, 31 декабря, торжества стартуют с 11.00. В 19.00 начнется спектакль "Новогодняя феерия", в 20.00 на сцену выйдет группа Tharmis, а с 21.00 до 22.30 начнется вереница поздравлений. С 22.30 до 23.45 запланирован музыкально-хореографический спектакль.

"С 23.45 на площади Великого национального собрания будут проходить поздравления президента Молдовы, премьер-министра, генерального примара столицы и других официальных лиц", - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ровно в полночь небо столицы озарит новогодний салют, который продлится 10 минут. А после этого на сцену выйдет группа Zdob și Zdub.

Рождественский спектакль 7 января пройдет в сквере Кафедрального собора – с 19.00 до 23.00.

В местной администрации сообщили, что в каждом из пяти секторов столицы также появятся новогодние ели и пройдут праздничные мероприятия.

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Теги:
Кишинев, новый год, праздники


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