Кишинев засиял тысячами огней: в городе начались новогодние торжества - видео

На Площади Великого Национального собрания в Кишиневе начались праздничные мероприятия, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам, центр города осветили тысячи огней.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Сегодня Кишинев превратился в сказку - в городе начались новогодние торжества.

В 17:00 часов в центре молдавской столицы зажглись праздничные огни - город готов встретить новогодние и рождественские праздники в торжественном убранстве.

Старт новогодним и рождественским торжествам на Площади Великого Национального собрания дал генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Весь процесс будет сопровождает культурная программа "Зимние грезы", которая началась на центральной площади столицы в 17.00.

В первый день календарной зимы в сквере Кафедрального собора откроется "детский городок" (в 18.00), а перед Театром оперы и балета – "Рождественская деревня" (с 19.00). В целом эти зимние городки будут открыты до 15 января. Со 2 до 24 декабря на площади Великого национального собрания установят карусель и откроют другие развлечения для детей и взрослых. Домик Мош Крэчуна и аниматоры – все это смогут увидеть в самом центре города.

Рождественская ярмарка в этом году пройдет в сквере Кафедрального собора. Официально она откроется 21 декабря в 17.00. А 24 декабря с 15.00 до 20.00 там пройдет спектакль, с 20.00 до 21.00 в этот вечер выступят исполнители народной и популярной музыки.

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