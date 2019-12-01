На Аллее классиков в Кишиневе открыли новый памятник

В парке Штефана чел Маре стало на один бюст больше - в воскресенье состоялось торжественное открытие бронзовой фигуры поэта Думитру Матковски.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Творчество Думитру Матковски должны изучать в школах и лицеях республики, а его поэзия должна быть включена в обязательную программу, об этом на открытии памятника поэту на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре заявил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

Министр сообщил, что стоило больших усилий открыть этот памятник, по достоинству оценив творчество Матковски, доказать, что его бюст достоин стоять в одном ряду с признанными классиками национальной литературы.

Думитру Матковски родился в крестьянской семье в селе Вадул-Рашков Сороксого района. В 1961 году окончил историко-филологический факультет Кишиневского государственного университета, работал в молдавских газетах "Молдова сочиалистэ" и "Култура", затем в издательстве "Картя молдовеняскэ".

Как поэт дебютировал в 1963 году книгой "Маки в росе". В 1969 году вышел сборник стихов "Заклинания о белом и черном". Его стихотворения на русский язык переводили Лев Беринский и Рудольф Ольшевский, прозу — Владимир Бжезовский.

Некоторые произведения Матковски были положены на музыку, в том числе вокально-симфоническая поэма "Путь славы" для смешанного хора, детского хора и симфонического оркестра (1984), оратория для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра "Молдова" (1985), сюиты для смешанного хора а капелла "Родной язык" и "Небо Родины" (1985). Музыку к спектаклю по пьесе Думитру Матковски "Председатель" написал прославленный композитор Евгений Дога.

Песни на стихи Матковски исполняли София Ротару, Надежда Чепрага, Ион Суручану и Анастасия Лазарюк.

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