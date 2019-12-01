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Главная новогодняя елка Молдовы

Феерический Кишинев - тысячи огней и праздничное настроение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191201/28396211/foto-iz-tsentra-kishineva---tysyachi-ogney-i-prazdnichnoe-nastroenie.html

Самые яркие моменты открытия новогодних торжеств в Кишиневе попали в объектив фотокорреспондента Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Кишиневе в 17.00 часов началась настоящая новогодняя феерия - город погружен в праздничную атмосферу. На лицах сотен людей, пришедших на Площадь Великого Национального собрания - улыбки, особенно ликуют дети, для которых все происходящее стало настоящей сказкой. 

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Публика дала отсчет - по призыву нашего коллеги с радио Sputnik Moldova Андрея Порубина, который был ведущим тожества.

Огни на главной елке страны зажгли генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан и министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович. 

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наилучшие пожелания от Иона Чебана.

Юные артисты, одетые в сказочные костюмы, представили своим сверстникам и взрослым зрителям красочную праздничную программу. 

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
В сказку - поз звуки скрипки.

Ко всем собравшимся на площади вышел настоящий Мош Крэчун, который поздравил людей, пожелав им праздничного настроения, здоровья и мира.

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Непременные фольклорные персонажи.

В первый день календарной зимы в сквере Кафедрального собора открылся "детский городок" (в 18.00), а перед Театром оперы и балета – "Рождественская деревня" (с 19.00). В целом эти зимние городки будут открыты до 15 января. Со 2 до 24 декабря на площади Великого национального собрания установят карусель и откроют другие развлечения для детей и взрослых.

Домик Мош Крэчуна и аниматоры – все это смогут увидеть в самом центре города.

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Народное гулянье.

Рождественская ярмарка в этом году пройдет в сквере Кафедрального собора. Официально она откроется 21 декабря в 17.00. А 24 декабря с 15.00 до 20.00 там пройдет спектакль, с 20.00 до 21.00 в этот вечер выступят исполнители народной и популярной музыки.

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Теги:
фото, праздники, новый год, Кишинев


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