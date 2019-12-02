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Ожирение, архивное фото.

Кому в Молдове придется быть под постоянным подозрением - ответ пограничников

CC0 / pxhere
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28368895/polnye-grazhdane-moldovy-nakhodyatsya-pod-postoyannym-podozreniem-prichiny.html

Граждане Молдовы с лишним весом не должны удивляться, если при прохождении процедуры таможенного контроля к ним возникнут вопросы, их могут даже дополнительно проверить, причина тому - противодействие контрабанде на рубежах РМ.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Элеонора Лисник. Пользователи социальных сетей из Молдовы в последнее время все чаще публикуют приобретенные ими через китайскую сеть онлайн-продаж борсетки, крепящиеся на пояс и своим принтом полностью имитирующие голый живот полного мужчины. 

В продаже по интернету есть целый спектр таких необычных аксессуаров, их можно подобрать в соответствии с цветом кожи и телосложением.

Как выяснилось, некоторые приобретают такие борсетки, но не для того, чтобы покрасоваться перед близкими новой обновкой, а для того, чтобы совершать преступления и провозить через границу преступным путем контрабандные товары. 

В криминальном мире были аналогичные, но немного непохожие случаи, однако они происходили среди женщин. Некоторые "контрабандистки" симулировали беременность, провозя таким образом значительные партии незадекларированных товаров через таможню.
Таможенный КПП, архивное фото.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
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Среди граждан Молдовы пока не было случаев использования для незаконного провоза вещей через границу в таких борсетках, однако сотрудникам Таможенной службы страны, подтвердила пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Олеся Пушкашу.

Такой же ответ корреспонденту Sputnik Молдова дала Раиса Новицки - пресс-секретарь Пограничной полиции республики. Она подчеркнула, что дополнительные проверки некоторых граждан проводятся при прохождении государственной границы Молдовы лишь в случае, если кто-то из граждан вызвал резонные подозрения у пограничников. 

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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В большинстве случаев молдавские контрабандисты прибегают к классическим методам - крепят запрещенные товары клейкой лентой к телу, прячут их в носках или чулках, даже в нижнем белье. 

После сообщения корреспондента Sputnik о том, что могут быть и такие методы провоза контрабанды, профильные службы взяли во внимание этот, возможный метод, незаконного провоза товаров через границу. Поэтому мужчины "в теле" не должны удивляться, если при проходе через таможню к ним возникнут дополнительные вопросы.

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Теги:
таможня, подозрения, лишний вес, граждане


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