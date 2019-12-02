Кому в Молдове придется быть под постоянным подозрением - ответ пограничников

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Элеонора Лисник. Пользователи социальных сетей из Молдовы в последнее время все чаще публикуют приобретенные ими через китайскую сеть онлайн-продаж борсетки, крепящиеся на пояс и своим принтом полностью имитирующие голый живот полного мужчины.
В продаже по интернету есть целый спектр таких необычных аксессуаров, их можно подобрать в соответствии с цветом кожи и телосложением.
Как выяснилось, некоторые приобретают такие борсетки, но не для того, чтобы покрасоваться перед близкими новой обновкой, а для того, чтобы совершать преступления и провозить через границу преступным путем контрабандные товары.
В криминальном мире были аналогичные, но немного непохожие случаи, однако они происходили среди женщин. Некоторые "контрабандистки" симулировали беременность, провозя таким образом значительные партии незадекларированных товаров через таможню.
Среди граждан Молдовы пока не было случаев использования для незаконного провоза вещей через границу в таких борсетках, однако сотрудникам Таможенной службы страны, подтвердила пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Олеся Пушкашу.
Такой же ответ корреспонденту Sputnik Молдова дала Раиса Новицки - пресс-секретарь Пограничной полиции республики. Она подчеркнула, что дополнительные проверки некоторых граждан проводятся при прохождении государственной границы Молдовы лишь в случае, если кто-то из граждан вызвал резонные подозрения у пограничников.
В большинстве случаев молдавские контрабандисты прибегают к классическим методам - крепят запрещенные товары клейкой лентой к телу, прячут их в носках или чулках, даже в нижнем белье.
После сообщения корреспондента Sputnik о том, что могут быть и такие методы провоза контрабанды, профильные службы взяли во внимание этот, возможный метод, незаконного провоза товаров через границу. Поэтому мужчины "в теле" не должны удивляться, если при проходе через таможню к ним возникнут дополнительные вопросы.
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