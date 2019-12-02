Кому в Молдове придется быть под постоянным подозрением - ответ пограничников

Граждане Молдовы с лишним весом не должны удивляться, если при прохождении процедуры таможенного контроля к ним возникнут вопросы, их могут даже дополнительно проверить, причина тому - противодействие контрабанде на рубежах РМ.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Элеонора Лисник. Пользователи социальных сетей из Молдовы в последнее время все чаще публикуют приобретенные ими через китайскую сеть онлайн-продаж борсетки, крепящиеся на пояс и своим принтом полностью имитирующие голый живот полного мужчины.

В продаже по интернету есть целый спектр таких необычных аксессуаров, их можно подобрать в соответствии с цветом кожи и телосложением.

Как выяснилось, некоторые приобретают такие борсетки, но не для того, чтобы покрасоваться перед близкими новой обновкой, а для того, чтобы совершать преступления и провозить через границу преступным путем контрабандные товары.

Среди граждан Молдовы пока не было случаев использования для незаконного провоза вещей через границу в таких борсетках, однако сотрудникам Таможенной службы страны, подтвердила пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Олеся Пушкашу.

Такой же ответ корреспонденту Sputnik Молдова дала Раиса Новицки - пресс-секретарь Пограничной полиции республики. Она подчеркнула, что дополнительные проверки некоторых граждан проводятся при прохождении государственной границы Молдовы лишь в случае, если кто-то из граждан вызвал резонные подозрения у пограничников.

В большинстве случаев молдавские контрабандисты прибегают к классическим методам - крепят запрещенные товары клейкой лентой к телу, прячут их в носках или чулках, даже в нижнем белье.

После сообщения корреспондента Sputnik о том, что могут быть и такие методы провоза контрабанды, профильные службы взяли во внимание этот, возможный метод, незаконного провоза товаров через границу. Поэтому мужчины "в теле" не должны удивляться, если при проходе через таможню к ним возникнут дополнительные вопросы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK