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Мужчина с ножом.

Опасность жить в Молдове: насколько она велика - подробности

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28382552/opasnost-zhit-v-moldove-naskolko-ona-velika.html

Ежегодно Институт экономики и мира составляет рейтинг безопасных стран на планетарном уровне, Молдова также входит в поле зрения экспертов этой международной инстанции.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Рейтинг создается на основании статистических данных внутри каждого отдельного государства, за основу берут следующие критерии - участие в конфликтах на территории страны или за рубежом, общественная безопасность и милитаризация государства.

В рейтинг включено 163 государства мира, и в 2019 году самым безопасным государством признана Исландия. Республика Молдова также присутствует в данном рейтинге, но, к сожалению, очень далеко от первых строчек. 

Рейтинг создается на основании статистических данных внутри каждого отдельного государства, за основу берут следующие критерии - участие в конфликтах на территории страны или за рубежом, общественная безопасность и милитаризация государства.

Maidanezi
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В рейтинг включено 163 государства мира, и в 2019 году самым безопасным государством признана Исландия. Республика Молдова также присутствует в данном рейтинге, но, к сожалению, очень далеко от первых строчек. 

Нашей страны в лидерах нет, потому что Молдова позиционируется на 68 месте, в числе условно безопасных стран, опустившись на пять строчек по сравнению с прошлым годом.

У нас нет военной диктатуры, милитаризации, и вообще наше государство в данном рейтинге рассматривается как нейтральное, занимая пятую строчку после Исландии, Венгрии, Словении и Новой Зеландии.

К примеру, всего 31 гражданин Молдовы из 100 считает, что по нашим улицам можно безопасно гулять одному.

Также в нашей республике очень высок процент домашнего насилия - речь идет о насилии над супругами, членами семьи, детьми. Ухудшилась ситуация в сегменте преступлений среди гражданского населения, включая убийства.

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Теги:
причины, жизнь, опасность, граждане, Молдова


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