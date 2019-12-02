Какая зарплата ждет учителей в 2020 году, и чего хотят педагоги

Зарплата некоторых категорий бюджетников увеличится на 6-10% с начала будущего года. Это предполагает проект государственного бюджета на 2020-й.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Молдавские учителя смогут получать на 680 леев больше. Такие изменения предусматривает проект главного финансового документа страны, который утвержден правительством и передан на рассмотрение парламенту.

Проект госбюджета также предполагает повышение зарплаты заместителям директоров лицеев и профессионально-технических школ. Рост составит порядка двух тысяч леев. А воспитатели в детсадах станут получать на 900 леев больше.

К слову, средняя начисленная заработная плата в секторе образования в третьем квартале составила 6203 лея.

Зарплаты в секторе образования очень низкие, заявила в интервью радиостудии Sputnik педагог с 30-летним стажем Вероника Пырля-Коноваль.

По ее словам, минимальная зарплата, которую должен получать учитель с дидактической нагрузкой в 18 часов в неделю, приравнивается хотя бы к 9 тысячам леев.

Как отметила педагог, лично она зарабатывает 9 тысяч в месяц, однако в ее случае в расчет берется 30-летний стаж и 42 дидактических часов в неделю.

"Это довольно много. Но если я уступлю половину этих часов другому преподавателю, то останусь с 4 тысячами леев", - пояснила собеседница.

В 2020 году средняя начисленная заработная плата составит 7953 лея, что на 8,7% больше, чем в текущем. Это заложено в госбюджете на следующие 12 месяцев.

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В третьем квартале 2019-го средняя номинальная начисленная заработная плата составила 7385 леев.

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