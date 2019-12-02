Новый год к нам мчится: что пообещали власти жителям Молдовы в 2020-м

Как отметил президент республики впервые старт новогодним праздникам одновременно дали парламент, правительство, мэрия Кишинева и другие местные администрации по всей стране.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В Молдове дан старт зимним праздникам - во всех населенных пунктах страны торжественно открылись елки - главный атрибут Нового года и Рождества.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что впервые старт новогодним праздникам одновременно дали парламент, правительство, мэрия Кишинева и другие местные администрации по всей стране.

"Вместе с жителями села Кошница и администрацией района Дубэсарь мы зажгли огни на Рождественской елке в этом населенном пункте. В то же мгновение яркими цветами засияли елки во многих других точках Молдовы", - сообщил Додон.

По его словам, в Бричанах в праздничной церемонии участвовала председатель парламента Зинаида Гречаная, в Сороках – премьер-министр Ион Кику, в Комрате – башкан Гагаузской автономии Ирина Влах. А на столичной площади Великого национального собрания мэр Ион Чебан принял участие в зажжении огней на главной Новогодней елке страны.

Как выглядит главная елка Молдовы - видео>>>

Президент пожелал жителям республики счастливых новогодних праздников и благополучия.

"Подчеркнул, что руководство Молдовы действует быстро и консолидировано, чтобы страна вошла в 2020 год с новой социальной политикой, ориентированной на благо граждан, и с конкретными действиями, направленными на развитие национальной экономики", - заключил глава республики.

Спикер парламента по итогам церемонии зажжения огней на елке в Бричанах рассказала, что отпраздновать начало зимы на центральной площади этого города собрались не только его жители, но и из других населенных пунктов района.

"Поздравила всех собравшихся на площади с началом зимы и наступающими новогодними праздниками. Пожелала бричанцам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения", - написала Гречаная на своей Facebbok.

Она отметила, что впервые в Бричаны на праздничное открытие новогодней елки приехали также примары со всего района – они примут эстафету и установят праздничные елки в своих населенных пунктах.

Глава правительства Ион Кику на открытии елки в Сороках призвал жителей этого города и всех граждан страны войти с уверенностью в 2020 год.

"Отсюда я посылаю вам душевное спокойствие, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне. Мы страна и народ, и вместе мы бережно и с любовью восстановим Молдову", - сказал премьер.

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