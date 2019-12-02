Судьба аэропорта Кишинева и Air Moldova: премьер Молдовы сделал заявление

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что процесс аннулирования контрактов о концессии Международного аэропорта Кишинева и приватизации главного авиаперевозчика страны Air Moldova будет продолжен правительством под его руководством.

"У нас повестке есть и эти вопросы. Запущены многие процессы в том, что касается концессии аэропорта, Air Moldova и других активов таким образом приватизированных или концессионированных. Мы продолжаем эту работу, потому что не согласны с тем, что произошло тогда", - сказал Кику в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, процесс возврата этих компаний изначально заявлялся как довольно сложный.

Тем более, как считает премьер, что "за эти 5 месяцев произошли некоторые задержки, допущен ряд ошибок". В частности, он напомнил о встрече представителей предыдущего правительства "с одним из инвесторов с громким именем". Речь идет о Натаниэле Филипе Ротшильде.

"Сейчас мы его (процесс – ред.) продолжим. Мои коллеги из соответствующих структур занимаются этими вопросами", - сказал Кику.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся в том числе сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. В парламенте также высказались в пользу аннулирования контракта о концессии главной воздушной гавани страны. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Компанию Air Moldova продали осенью 2018 года. В парламенте также высказались за то, чтобы аннулировать эту сделку.

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