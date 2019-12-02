Президент Молдовы перечислил все сценарии, которые ждут страну в 2020 году

Глава республики рассказал, почему газовый вопрос внесен в повестку заседания Высшего совета безопасности, а также перечислил все газовые сценарии, которые ждут жителей республики в 2020 году.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время "Газпром" и "Молдовагаз" заключат соглашение о поставках газа в республику. Об этом он заявил в понедельник по итогам заседания со спикером парламента и премьером.

"Соглашение должно быть подписано в ближайшие дни. Контракт, который обсуждался - благоприятный для Республики Молдова - с "Газпромом", предполагает два сценария. Первый - в случае, если есть транзит газа через Украину, как и есть сейчас. В контракте предусмотрен еще один сценарий – если нет транзита через Украину", - сказал Додон.

По его словам, речь идет о поставках также российского газа, но через другие пункты и газопроводы.

"На данном этапе таких пунктов два: через юг – "Турецкий поток". Все технические детали завершены, то есть технически у нас есть возможность получать газ таким образом", - отметил президент.

Речь идет о реверсном режиме по маршруту Турция, Болгария, Румыния от "Турецкого потока" через систему трансбалканских магистральных газопроводов.

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Как пояснил глава республики, "это один сценарий, который является основным". "Второй вариант, если мы будем нуждаться в дополнительных объемах, которые пойдут через Алексеевку – через север, из Украины. И это тоже российский газ, который может поставляться реверсно. Оба сценария разработаны. Мы уверены, что газ будет", - заверил Додон.

Вопрос поставок газа в республику внесен в повестку заседания Высшего совета безопасности. "Этот вопрос обсудим в рамках Высшего совета безопасности еще раз. Почему? Потому что речь идет не только о "Молдовагаз", но и о ТЭЦ, "Термокоме". Мы должны все вместе обсудить и быть готовым к любым сценариям с 1 января", - пояснил президент.

По его словам, о том, какой газовый сценарий ждет республику, зависит не от властей Молдовы.

"Это зависит от отношений России и Украины. Мы готовы к базовому сценарию и альтернативным. Контракт готов. Если Россия и Украина договорятся до 31 декабря и будет транзит такой же, как есть сейчас, то идем по этому пути, если нет, то подключаемся к тому, что было технически подготовлено", - сказал Додон.

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В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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