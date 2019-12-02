Пропавшая в ночь на 1 декабря в Кишиневе мать двухмесячного ребенка найдена

О пропаже женщине сообщил ее муж. Он рассказал, что вышла из дома глубокой ночью и скрылась в неизвестном направлении.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Мать двухмесячного ребенка, которая пропала в ночь на воскресенье, найдена. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

"Женщина, которая пропала в ночь с 30 ноября на 1 декабря, найдена живой и невредимой", - отметили в инспекторате.

Ранее в полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей 34-летней жены. По его словам, она вышла из дома в неизвестном направлении около часа ночи.

"Сразу же предприняты специальные меры по расследованию для того, чтобы установить все обстоятельства и место нахождения женщины. Привлекли волонтеров. Один из них и нашел ее. Женщину доставили домой. Сейчас она находится вне какой-либо опасности", - добавили в полиции.

В инспекторате полиции уточнили, что в ходе следствия правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причину, по которой женщина решила уйти из дома.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на мужа "беглянки", что женщина за несколько дней до пропажи вела себя странно и у нее были признаки послеродовой депрессии. Помимо двухмесячного малыша у семейной пары есть еще двое детей - 12 и 13 лет.

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