Страсти не утихают: молдавские транспортники грозят новой забастовкой

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Молдавские транспортники обратились к министру экономики и инфраструктуры страны Анатолу Усатому с запросом повысить на этой неделе тариф на междугородние пассажирские перевозки. Перевозчики грозят новой забастовкой, если их требование не будет выполнено.

Как сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, до настоящего момента состоялось три заседания. В результате, как пояснил эксперт, выявлено несколько мер, которые позволят снизить затраты транспортных операторов. Речь идет, в том числе, об исключении необоснованных проверок перевозчиков, а также о повышении транспарентности Минэкономики и Национального агентства автотранспорта, борьбе с незаконным транспортом и так далее.

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"Составлен меморандум согласия, подписание которого позволит повлиять на транспортных операторов смягчить требование о повышении тарифа с 92 банов до 74-76 за километр. Документ еще не утвержден", - отметил Алекса.

В обращении перевозчиков к главе Минэкономики сказано, "если меморандум будет подписан обеими сторонами в редакции, принятой на последнем заседании, то транспортные операторы готовы пересмотреть требование по повышению тарифа - по предварительным расчетам на 74-76 банов". Однако последующий пересмотр будет производиться в зависимости от внедрения положений меморандума.

"Если некоторые положения будет невозможно реализовать, то вместе обсудим в какой степени они влияют на тариф и определим его размер. Мы согласны с заявлением советника премьера, что если в результате подписания меморандума удастся снизить затраты транспортных операторов примерно на 18 банов за километр, то это уже большое достижение", - сказано в обращении перевозчиков.

Впрочем, транспортники заявили, что пока им не сообщили, когда планируется рассмотреть в госструктурах вопрос пересмотра тарифа с 48 до 74-76 банов за километр.

"Потенциальная забастовка может быть объявлена к концу текущей – в начале следующей недели", - отмечено в обращении перевозчиков.

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Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

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