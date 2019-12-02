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Протест транспортник 9 октября 2019 года

Страсти не утихают: молдавские транспортники грозят новой забастовкой

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28401137/strasti-ne-utikhayut-moldavskie-transportniki-grozyat-novoy-zabastovkoy.html

Новый виток в споре между властями и представителями транспортных компаний, занимающихся междугородними пассажирскими перевозками.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Молдавские транспортники обратились к министру экономики и инфраструктуры страны Анатолу Усатому с запросом повысить на этой неделе тариф на междугородние пассажирские перевозки. Перевозчики грозят новой забастовкой, если их требование не будет выполнено.

Oleg Alexa
© Sputnik / Osmatesco
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Как сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса, до настоящего момента состоялось три заседания. В результате, как пояснил эксперт, выявлено несколько мер, которые позволят снизить затраты транспортных операторов. Речь идет, в том числе, об исключении необоснованных проверок перевозчиков, а также о повышении транспарентности Минэкономики и Национального агентства автотранспорта, борьбе с незаконным транспортом и так далее.

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"Составлен меморандум согласия, подписание которого позволит повлиять на транспортных операторов смягчить требование о повышении тарифа с 92 банов до 74-76 за километр. Документ еще не утвержден", - отметил Алекса.

В обращении перевозчиков к главе Минэкономики сказано, "если меморандум будет подписан обеими сторонами в редакции, принятой на последнем заседании, то транспортные операторы готовы пересмотреть требование по повышению тарифа - по предварительным расчетам на 74-76 банов". Однако последующий пересмотр будет производиться в зависимости от внедрения положений меморандума.

Улицы Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если некоторые положения будет невозможно реализовать, то вместе обсудим в какой степени они влияют на тариф и определим его размер. Мы согласны с заявлением советника премьера, что если в результате подписания меморандума удастся снизить затраты транспортных операторов примерно на 18 банов за километр, то это уже большое достижение", - сказано в обращении перевозчиков.

Впрочем, транспортники заявили, что пока им не сообщили, когда планируется рассмотреть в госструктурах вопрос пересмотра тарифа с 48 до 74-76 банов за километр.

"Потенциальная забастовка может быть объявлена к концу текущей – в начале следующей недели", - отмечено в обращении перевозчиков.

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Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

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Теги:
рост тарифа, тариф, транспортники


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