Железная дорога объявила о скидках на билеты на поезд Москва-Кишинев-Москва

Самая существенная скидка действует на билеты, которые куплены в период от 45 суток до 41 дня до отправления поезда.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Начиная с 9 января 2020 года и до 20 декабря 2020 года билет на поезд №65/66 Москва-Кишинев-Москва, будет продаваться со скидкой, как на территории Молдовы, так и на территории России. Об этом объявила "Железная дорога Молдовы".

Скидки будут применяться в размере 20%, если билет приобретен заранее, в период от 45 до 41 дня до отправления поезда, и в размере 10%, если билет приобретен в период от 40 до 18 дней до даты поездки.

В то же время, применяется надбавка к тарифу в размере 5% на билеты в вагоны, управляемые Федеральной пассажирской компанией РФ, если билет приобретен за 17 и менее суток до отправления поезда.

Скорый поезд №65/66 "Содружество" находится в пути одни сутки и пять часов. В настоящее время на сайте "Российских железных дорог" билет в плацкартный вагон этого поезда можно купить за 5497 рублей (около 1500 леев), а в купейный - за 8161 рубля (около 2200 леев), если билет заказать за 45 суток до отправления.

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