Ситуация с гриппом в Кишиневе: о чем предупреждают власти

Власти напоминают о том, что любой желающий может обратиться к семейному врачу, чтобы сделать прививку от гриппа.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В Кишиневе зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Об этом сообщила глава управления социальной защиты и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании оперативных служб примэрии столицы в понедельник.

"Пациентку госпитализировали 27 ноября. Диагноз подтвердился 29 ноября. На данный момент это единственный подтвержденный случай гриппа в Кишиневе", - заявила чиновница.

По ее словам, пациентка находится в инфекционной больнице "Тома Чорбэ", а ее состояние - средней степени тяжести.

Бучарски отметила, что вся партия вакцины от гриппа уже распределена по медицинским учреждениям, в том числе и по столичным.

"Люди могут обращаться к семейному врачу, чтобы сделать прививку. Период вакцинации продолжается. Сезон гриппа – октябрь-май", - сказала она.

Примар Кишинева Ион Чебан предложил провести информационную кампанию с призывом сделать прививку от гриппа.

Есть и не чихать - какие продукты укрепят иммунитет жителей Молдовы в холода>>>

Откуда завезли вакцину на этот раз

В этом году министерство здравоохранения труда и социальной защиты объявило конкурс на закупку 100 тысяч доз вакцины. Поступившая в Молдову сыворотка произведена во Франции. Как ранее заявлял заведующий отделением эпидемиологического надзора за сезонным гриппом и ОРВИ Штефан Георгицэ, препарат зарегистрирован и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Речь идет о четырехкомпонентной вакцине, в которой содержится вирус гриппа A(H1N1), H3N2, и две разновидности гриппа В.

Также планировалось, что в дополнение к французской вакцине Молдова получит 100 тысяч доз от американских доноров.

Сделать прививку никогда не поздно

Специалисты утверждают, что поставить прививку от гриппа можно в любое время. С другой стороны, важно, чтобы у человека не было противопоказаний – например, температуры или воспаления слизистой оболочки носа. В таких случаях вакцинацию надо отложить до тех пор, пока человек не выздоровеет. Врачи подчеркивают, что людям, у которых есть аллергия на куриные и перепелиные яйца, категорически запрещено делать прививки.

Как не заболеть гриппом

Врачи предупреждают, что грипп передается не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. Поэтому медики советуют всем без исключения как можно чаще мыть руки, после каждого посещения улицы и езды в транспорте.

Растет число респираторных заболеваний - как отличить грипп от простуды>>>

Тем, кто почувствует тревожные симптомы лучше не заниматься самолечением и быстрее отправляться к врачу.

Также следует придерживаться общих рекомендаций – ежедневно делать влажную уборку, проветривать помещения, насытить рацион белками и правильными углеводами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK