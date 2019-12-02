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Государственная Налоговая Служба

Налоговики проведут в декабре тотальные проверки в ряде отраслей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28401827/nalogovaya-sluzhba-provedet-v-dekabre-totalnye-proverki.html

Государственная налоговая служба объявляет экономическим агентам, что в период с декабря 2019 года они будут подвергаться оперативным проверкам.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Срочный анализ сотрудники Государственной налоговой службы проведут в ряде отраслей экономики. Проверке будут подвергаться предприятия, работающие по следующим видам деятельности:

- предоставление услуг по перевозке легковыми автомобилями, в том числе такси, на городских и междугородних маршрутах и ​​в международных перевозках;

Автомобиль Porsche Cayenne
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Налог на дорогие автомобили в 2020 году может значительно вырасти

- предоставление услуг общественного питания;

- ведение электронной коммерции;

- предоставление услуг в области торговли иностранной валютой.

Главная цель проверок - борьба с уклонением от уплаты налогов и нарушениями при использовании кассового и контрольного оборудования при проведении кассовых расчетов.

Ранее эксперты Всемирного банка заявили, что взвешенная налоговая и финансовая политика помогут сохранить макроэкономическую стабильность в республике.

В Молдове в первой половине 2019 года экономический рост составил 5,2 процента.

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Теги:
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