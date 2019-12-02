Налоговики проведут в декабре тотальные проверки в ряде отраслей

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Срочный анализ сотрудники Государственной налоговой службы проведут в ряде отраслей экономики. Проверке будут подвергаться предприятия, работающие по следующим видам деятельности:
- предоставление услуг по перевозке легковыми автомобилями, в том числе такси, на городских и междугородних маршрутах и в международных перевозках;
- предоставление услуг общественного питания;
- ведение электронной коммерции;
- предоставление услуг в области торговли иностранной валютой.
Главная цель проверок - борьба с уклонением от уплаты налогов и нарушениями при использовании кассового и контрольного оборудования при проведении кассовых расчетов.
Ранее эксперты Всемирного банка заявили, что взвешенная налоговая и финансовая политика помогут сохранить макроэкономическую стабильность в республике.
В Молдове в первой половине 2019 года экономический рост составил 5,2 процента.
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