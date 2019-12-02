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Генпримар Кишинева Ион Чебан

Примар Кишинева Ион Чебан совершит официальный визит в Киев

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28401955/primar-chisinau-ion-ceban-sovershit-ofitsialnyy-vizit-kiev.html

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан совершит свой второй официальный визит. Градоначальник посетит столицу соседней Украины – Киев.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik, Анна Руссу. После недавнего визита в Москву Ион Чебан был приглашен в украинскую столицу. Примар Кишинева посетит Киев уже на этой неделе. 

"В конце этой недели я отправлюсь в Киев. Такое пришло приглашение. От кого первым поступает приглашение, туда я и еду", – заявил Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник. 
Иван Чебан и Сергей Собянин, архивное фото
© Photo: Facebook / Ion Ceban
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Во время визита в Москву, который состоялся 28 ноября, Чебан встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Стороны обсудили возможность предоставления Кишиневу специальной уборочной техники. Также Чебан провел встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, где обговаривалось сотрудничество молдавской столицы с другими российскими городами.

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