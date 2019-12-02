Примар Кишинева Ион Чебан совершит официальный визит в Киев

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik, Анна Руссу. После недавнего визита в Москву Ион Чебан был приглашен в украинскую столицу. Примар Кишинева посетит Киев уже на этой неделе.

Во время визита в Москву, который состоялся 28 ноября, Чебан встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Стороны обсудили возможность предоставления Кишиневу специальной уборочной техники. Также Чебан провел встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, где обговаривалось сотрудничество молдавской столицы с другими российскими городами.

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