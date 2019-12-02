Опасность сильного отравления в одном из супермаркетов столицы - подробности

Жители столицы обнаружили и запечатлели на фото, как в одном из кишиневских супермаркетов продают кефир, срок годности которого истек неделю назад.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik, Андрей Петрик. История с продажей кишиневцам просроченных продуктов в супермаркетах столицы - сериал с продолжением. Ежемесячно в ряде магазинов возникают казусы, когда покупателям стараются продать продукты не первой свежести.

Однако, если с замороженными полуфабрикатами это, как говорится, - полбеды, то со скоропортящимися это грозит сильным пищевым отравлением.

Особо опасны в этом смысле молочные продукты, особенно кефир, в котором содержатся полезные для пищеварения бактерии, если продукт не просрочен, и которые приводят к острому отравлению, если такой кисломолочный продукт залежался на полке.

Жители столицы постоянно выкладывают в Сеть фотографии продуктов с истекшим сроком годности, возмущаясь тем, что лежалый товар все равно стараются реализовать, свежую "молочку" отодвигая вглубь торговой полки, а просроченную ставя в первый ряд.

Минувшие выходные дни не стали исключением из порочной практики, одна из покупательниц опубликовала фотографию, на которой отчетливо видно, что 1 декабря на полке стоял кефир, срок годности которого истек 24 ноября - неделю назад.

Невнимательным покупателям следует помнить, что после того, как вы выпили кефир, а у вас появились тошнота, рвота и даже повысилась температура, следует вызывать врача, поскольку у человека наступило острое пищевое отравление.

Несмотря на то, что кефир - кисломолочный продукт, он очень быстро деградирует, не только теряя все свои полезные свойства, но и становясь крайне опасным для здоровья.

Важно знать, какие неотложные действия следует предпринять при отравлении просроченным кефиром, чтобы минимизировать вред для здоровья.

Первое, что необходимо сделать, - вызвать рвоту, чтобы избавить организм от просроченного продукта надо дать выпить отравившемуся как можно больше теплой воды. Вызвать рвоту может соленая вода, слабый раствор марганцовки или простое нажатие на корень языка. Для промывания рекомендуется употребить, как минимум, 2-3 литра воды.

Затем для восстановления микрофлоры кишечника следует принять такие препараты, как Регидрон, Глюкосолан или Цитраклюкосол, которые наиболее быстро снимут симптомы попадания просроченного продукта в организм.

Также необходимо дать отравившемуся пациенту абсорбенты - активированный уголь, который выведет токсины из организма. Принимать абсорбенты надо, как минимум, три дня подряд.

После устранения симптомов отравления необходимо придерживаться строгого режима питания. Следует исключить на несколько дней из пищи все острое, жирной и жареное, и питаться отварным мясом, кашами на воде, тушеными овощами, сухарями, высушенными в духовке.

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