В Кишиневе введут 12 новых местных сборов — кому придется платить больше

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В муниципии Кишинев планируется ввести более десятка новых местных сборов. Об этом говорится в проекте решения муниципального совета по ставкам соответствующих отчислений в 2020 году.
Проект документа вынесен на рассмотрение общественности и опубликован на сайте примэрии Кишинева.
Согласно тексту, местные сборы в основном планируется оставить на прежнем уровне, учитывая, что в 2019 году уже были повышены ставки сумм, взимаемых с объектов торговли и объектов по оказанию услуг.
Вместе с тем, предлагается ввести 12 новых местных сборов с предприятий, оказывающих услуги населению. Их планируется взымать в следующем объеме:
- SPA-салон – 5 000 леев;
- бассейн – 3 000 леев;
- парикмахерская для домашних животных – 4 000 леев;
- мобильная сухая автомойка – 2 000 леев;
- мобильная единица по предоставлению услуг вулканизации – 3 000 леев;
- производственное ателье – 4 000 леев;
- единица по производству площадью до 30 кв. м. – 2 000 леев
- единица по предоставлению услуг декорирования/дизайна – 4 000 леев;
- единица (склад) по сборке и разборке автомобилей (для продажи запчастей) – 10 000 леев;
- единица (склад) по сборке и разборке офисной техники (для продажи запчастей) – 5 000 леев;
- аренда публичных мест для проведения праздников экономическими агентами (в историческом центре – 1000 леев за 1 кв. м в день, в пределах секторов – 500 леев за 1 кв. м в день).
Кроме того, предложено внести в число "торговых единиц, которые размещаются на муниципальном участке для обслуживания населения на базе специальных распоряжений" точки по продаже продовольствия и напитков, считающиеся "импровизированными кафе". Их будут облагать сбором в размере 1000 леев.
Платить придется и мотелям - на них распространится обязанность платить местный сбор, взимаемый с гостиниц (4 000 леев в год).
Туроператоров также обложат отчислениями - к ним в 2020 году будет применяться сбор с туристических агентств (5 000 леев в год).
Остальные ставки местных сборов в муниципии Кишинев, в соответствии с документом, сохранятся на уровне 2019 года.
Консультации по проекту проводятся до 12 декабря 2019 года.
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