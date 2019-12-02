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Приднестровские рубли

Автоинспекторы мзду не взяли: что грозит тому, кто ее пытался дать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28402724/avtoinspektory-mzdu-ne-vzyali-chto-grozit-tomu-kto-ee-pytalsya-dat.html

В Приднестровье работники дорожного патруля проявили сознательность и отказались от взятки. В правоохранительных органах рассказали, что ожидает водителя, который попытался откупиться от ответственности за нарушение.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Случай дачи взятки произошел на улице Котовского города Бендеры. Автомобиль марки Toyota инспекторы остановили из-за того, что его водитель превысил максимально допустимую на данном участке скорость движения.

Для того, чтобы избежать административной ответственности, нарушитель предложил взятку. 

"Он попытался передать должностному лицу 100 рублей (около $6). Об этом сотрудники ГАИ сообщили в Управление собственной безопасности МВД Приднестровья", - рассказали в правоохранительном ведомстве региона.

По факту дачи взятки должностному лицу проводится разбирательство. Деньги изъяты.

CC0 / Pixabay / pasja1000
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В правоохранительном ведомстве напоминают, что и дача взятки, и ее получение – оба действия – противозаконны и уголовно наказуемы. Для того, кто берет взятки, санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает весьма суровое наказание – от крупного штрафа до реального срока с лишением права заниматься определенным видом деятельности.

Уголовная статья, немалый штраф и до восьми лет лишения свободы может грозить и тем, кто пытается откупиться или подкупить должностное лицо.

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Теги:
взятка, автоинспекция, Приднестровье


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