Подорожает ли проезд на автотранспорте в Кишиневе в 2020 году

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Снизить ставки местных сборов для пассажирских перевозчиков предлагается в проекте решения муниципального совета "О применении местных сборов на 2020 год".

Авторы документа указывают, что на рентабельности пассажирских перевозок сказываются низкие тарифы, число маршрутов и автобусов сокращается, а владельцы компаний не хотят инвестировать средства в обновление своих автобусных парков.

По мнению авторов, снижение ставок местных сборов должно благотворно повлиять на развитие столичного общественного транспорта, обеспечить стабильность и непрерывность движения.

В 2019 году ставки местных сборов за предоставление услуг по перевозке пассажиров на автобусах и микроавтобусах по маршрутам в пределах составляли от 300 до 850 леев в месяц. Муниципальный совет намерен снизить ставки до суммы от 300 до 700 леев в месяц. Размер сбора зависит от маршрута, его протяженности, пассажиропотока, количества транспортных средств, работающих на линии.

Перевозчики требуют повысить тарифы, советники предлагают снизить сборы

Вопрос о снижении ставок по местным сборам, как отмечают обозреватели, рассматривается в контексте требований перевозчиков о повышении платы за проезд. Этой мерой муниципалитет надеется снизить накал страстей в дискуссиях о повышении тарифов на перевозку пассажиров.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за последние три года существенно выросли цены на топливо, запчасти, расходы на эксплуатационные материалы, а тариф на проезд на "маршрутках" и автобусах (3 лея) не менялся с 2006 года.

Кроме того, тариф на муниципальные перевозки за чертой Кишинева (0,15 леев за 1 км) не менялся с 2001 года. Это втрое меньше, чем тариф на междугородные перевозки, который с 2008 года установлен в размере 0,48 леев за 1 км. "В этих условиях транспортные операторы не инвестируют в содержание и обновление парка автобусов и "маршруток", - отмечается в документе.

Авторы проекта указывают, что в 2014 году сеть маршрутов сильно сократилась, а число автобусов и микроавтобусов упало более чем вдвое за последние пять лет. В 2019 году по 45 маршрутам курсировали 794 транспортных средства (в 2014 году их было 1750).

Согласно документу, в новом году не стоит ждать закупки новых троллейбусов и автобусов для Кишинева из-за дефицита средств в бюджете на 2020 год.

Местный сбор для такси предлагается сохранить в размере 300 леев в месяц за каждую машину.

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