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Пожар. Архивное фото.

Горит по всем швам: так оценили систему пожарной безопасности в Приднестровье

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191202/28405861/gorit-po-vsem-shvam-sistema-pozharnoy-bezopasnosti-v-pridnestrove-serezno-khromaet.html

Власти региона пришли к выводу, что решению этой комплексной проблемы долгое время не уделялось достаточного внимания.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Ситуация с пожарной безопасностью на социальных объектах Приднестровья критическая. О масштабе проблемы говорили на встрече градоначальников и главы исполнительной власти региона Александра Мартынова, который отметил, что эта комплексная проблема и ее решению долгое время не уделялось достаточного внимания.

Городской глава Тирасполя Олег Долгопол в подтверждение привел следующие подробности.

"Все 60 школ и детских садов не оснащены системами пожарной безопасности. Учреждения обеспечивают первичными средствами пожаротушения, но этого недостаточно. Аналогичная ситуация с объектами культуры и спорта", - отметил градоначальник.

Мэр Бендер Роман Иванченко поддержал позицию тираспольского мэра, добавив, что замена электропроводки в учреждениях требует серьезных затрат.

Спасатели, иллюстративное фото.
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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"Пока же город намерен закрыть вопрос с крышами и окнами в школах и детских садах, а после этого приступить к данным видам работ", - пояснил Иванченко.

Как сообщил начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко, тренировки с привлечением детей, обучение техперсонала действиям пожаротушения проводятся на регулярной основе. Однако перечисленные мероприятия не всегда гарантируют положительный исход, констатировал он. Кроме того, пожар может начаться и в ночное время суток, когда в учреждениях никого нет.

"Если сработает сигнализация, пожарная машина даже без звонка будет выезжать на место, где возможно произошел пожар, а тушением пожара будут заниматься профессионалы", – сказал Шмаленко.

В правительстве намерены просчитать суммы на реализацию проекта по оснащению необходимыми противопожарными системами учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры и разбить процесс на этапы.

С 2020 года на эти цели направят около 3 млн приднестровских рублей ($186 тысяч).

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Теги:
социальные объекты, меры безопасности, безопасность, пожароопаность, пожарные, Приднестровье


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