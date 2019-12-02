Горит по всем швам: так оценили систему пожарной безопасности в Приднестровье

Власти региона пришли к выводу, что решению этой комплексной проблемы долгое время не уделялось достаточного внимания.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Ситуация с пожарной безопасностью на социальных объектах Приднестровья критическая. О масштабе проблемы говорили на встрече градоначальников и главы исполнительной власти региона Александра Мартынова, который отметил, что эта комплексная проблема и ее решению долгое время не уделялось достаточного внимания.

Городской глава Тирасполя Олег Долгопол в подтверждение привел следующие подробности.

"Все 60 школ и детских садов не оснащены системами пожарной безопасности. Учреждения обеспечивают первичными средствами пожаротушения, но этого недостаточно. Аналогичная ситуация с объектами культуры и спорта", - отметил градоначальник.

Мэр Бендер Роман Иванченко поддержал позицию тираспольского мэра, добавив, что замена электропроводки в учреждениях требует серьезных затрат.

"Пока же город намерен закрыть вопрос с крышами и окнами в школах и детских садах, а после этого приступить к данным видам работ", - пояснил Иванченко.

Как сообщил начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко, тренировки с привлечением детей, обучение техперсонала действиям пожаротушения проводятся на регулярной основе. Однако перечисленные мероприятия не всегда гарантируют положительный исход, констатировал он. Кроме того, пожар может начаться и в ночное время суток, когда в учреждениях никого нет.

"Если сработает сигнализация, пожарная машина даже без звонка будет выезжать на место, где возможно произошел пожар, а тушением пожара будут заниматься профессионалы", – сказал Шмаленко.

В правительстве намерены просчитать суммы на реализацию проекта по оснащению необходимыми противопожарными системами учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры и разбить процесс на этапы.

С 2020 года на эти цели направят около 3 млн приднестровских рублей ($186 тысяч).

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