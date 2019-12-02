Врачи борются за жизнь младенца — мать бросила его на двухлетнего брата

Новорожденный начал тонуть, когда 19-летняя мать оставила его на попечение другого ребенка и вышла из ванной.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Неосторожность матери едва не привела к смерти восьмимесячного младенца.

Ребенок стал тонуть, когда 19-летняя жительница Каушанского района оставила его без присмотра в ванной.

По данным полиции, мать поручила приглядывать за младенцем его 2-летнему брату. Когда новорожденный начал захлебываться в воде и тонуть, двухлетний мальчик ничем не смог ему помочь.

Кроме женщины, в доме не было других взрослых, ее муж работает за границей.

"Она услышала плач старшего мальчика и побежала в ванную, где увидела, что новорожденный находится в воде без сознания. Она вызвала скорую помощь, вместе с врачами прибыли и полицейские", - сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь инспектората полиции Каушан Корина Репесчук.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу в Каушанах, а затем доставлен в Институт матери и ребенка в Кишиневе. Состояние ребенка тяжелое, он поступил в отделение реанимации.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование обстоятельств происшедшего.

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