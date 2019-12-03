Неустойчивая Молдова - есть ли опасность обрушения домов в стране

Многие высотные дома в республике верой и правдой служат своим хозяевам не один десяток лет, корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться - кто должен следить за их состоянием, и есть ли опасность обрушения каменных и бетонных "исполинов".

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Случай с обрушением многоквартирного дома в городе Атаки Окницкого района имел широкий общественный резонанс. Трагедии удалось избежать лишь стараниями молдавских спасателей, вовремя обнаруживших трещины по периметру здания и эвакуировавших жильцов многоэтажки.

Однако в этом городе не один дом нуждается в экспертизе и выводах относительно того, насколько безопасно жить там, и не существует ли угрозы еще нескольких обрушений, учитывая почвы на днестровских кручах и довольно крутой берег, на котором стоят многие строения. © Photo: Facebook / Dodon Igor Власти компенсируют стоимость квартир жильцам второго подъезда дома в Атаках

В частности, жители аварийного пятиэтажного дома в Атаках всерьез опасаются за свою жизнь. Здание покрылось плесенью, виднеются трещины. В одном из подъездов практически отсутствует крыша. Больше всех страдают жители пятого этажа. Местные власти намерены создать комиссию, чтобы оценить степень аварийности дома и опасность проживания людей в нем.

Однако в Молдове есть еще один фактор опасности - страна находится в сейсмически-активной зоне, а каждый подземный толчок может стать фатальным для одного из многоэтажных домов старой конструкции, разбросанных по всем городам республики.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: насколько сейсмоустойчивы эти "просроченные" здания и выдержат ли они очередной удар карпатского землетрясения?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал сейсмолог Игорь Никоарэ.

"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная. Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" и "брежневки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.

С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. И сейчас, по словам эксперта, сложно сказать, устоят ли эти ветераны советского индивидуального жилстроя перед очередными мощными толчками. Профилактической мерой, позволяющей избежать возможной катастрофы, по мнению Игоря Никоарэ, станет паспортизация всех зданий в городах Молдовы, в том числе и "хрущевок", с целью определения их эксплуатационной изношенности и сейсмоустойчивости.

"Совместно с Государственной строительной инспекцией необходимо оценить состояние этих зданий. Помимо того, что эти здания обветшали и превысили срок своей эксплуатации, внутри этих домов были произведены перепланировки, зачастую ни с кем не согласованные. Более того, к таким зданиям, как правило, люди делали пристройки. Неизвестно, как поведут себя такие обветшалые дома с пристройками в случае сильного землетрясения", — резюмировал эксперт.

Конечно, все любят уют домашнего очага и безмятежное состояние, когда человек после работы приходит домой. Здесь важно, чтобы дома человек ощущал и безопасность, зная точно, что многоэтажка, в которой он живет, точно не обвалится.

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