11:24 03 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Компьютер

Правительство Молдовы хочет облагать налогом on-line покупки

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2049/72/20497289.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28405630/pravitelstvo-khochet-oblagat-nalogom-on-line-pokupki-moldavan.html

В последние годы on-line торговля существенно набирает обороты в Молдове. В 2019 году граждане республики приобрели через "всемирную паутину" товаров на 4,3 миллиарда леев, а это вдвое больше, чем три года назад.  

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik, Анна Юрий. Молдаване все больше отдают предпочтение on-line покупкам. Число платформ, специализирующихся на торговле в Сети, продолжает расти. Такие данные приводит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера
© Fotolia / Daviles
Готовьте кошелек: заказы с AliExpress, Amazon, eBay станут дороже

В Молдове этот рынок расширяется ежегодно на 30%. Данный сегмент признан самым динамичным. Ионицэ предполагает, что в 2020 году on-line покупки из-за границы достигнут порядка шести миллиардов леев, а меньше чем за три года превысят 10 миллиардов леев.

On-line торговля в поле зрения правительства

Изменения в сегменте интернет-продаж вызвали интерес у правительства, которое предположило и даже пришло к выводу, что может получить дополнительные доходы в 100 миллионов леев ежегодно, если будут облагаться налогом электронные транзакции. Наиболее привлекательная цель - on-line развлечения. Эту область, как считает Ионицэ, можно сравнить с рынком нефти и газа вместе взятых.

Гырбу: без инвестиций молдавская экономика долго не протянет>>>

"Молдаване за последние годы стали более активными потребителями on-line развлечений, а самые крупные поставщики этих услуг находятся за пределами страны, и у них нет налоговых отношений с властями республики", - считает аналитик.

По его мнению, в рамках налогово-бюджетной политики на 2020 год правительство намерено обязать глобальных поставщиков on-line развлечений на фискальные отношения с молдавским бюджетом и на уплату НДС за оказываемые услуги".

В 2020 году этот рынок в Молдове достигнет 500 миллионов леев, а их налогообложение принесет дополнительно в государственный бюджет 100 миллионов леев. Об этом говорится в проекте налогово-бюджетной политики на 2020 год.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Что покупают на AliExpress: по почте доставят и погремушку, и смартфон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири"
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться