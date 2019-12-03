Правительство Молдовы хочет облагать налогом on-line покупки

В последние годы on-line торговля существенно набирает обороты в Молдове. В 2019 году граждане республики приобрели через "всемирную паутину" товаров на 4,3 миллиарда леев, а это вдвое больше, чем три года назад.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik, Анна Юрий. Молдаване все больше отдают предпочтение on-line покупкам. Число платформ, специализирующихся на торговле в Сети, продолжает расти. Такие данные приводит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

В Молдове этот рынок расширяется ежегодно на 30%. Данный сегмент признан самым динамичным. Ионицэ предполагает, что в 2020 году on-line покупки из-за границы достигнут порядка шести миллиардов леев, а меньше чем за три года превысят 10 миллиардов леев.

On-line торговля в поле зрения правительства

Изменения в сегменте интернет-продаж вызвали интерес у правительства, которое предположило и даже пришло к выводу, что может получить дополнительные доходы в 100 миллионов леев ежегодно, если будут облагаться налогом электронные транзакции. Наиболее привлекательная цель - on-line развлечения. Эту область, как считает Ионицэ, можно сравнить с рынком нефти и газа вместе взятых.

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"Молдаване за последние годы стали более активными потребителями on-line развлечений, а самые крупные поставщики этих услуг находятся за пределами страны, и у них нет налоговых отношений с властями республики", - считает аналитик.

По его мнению, в рамках налогово-бюджетной политики на 2020 год правительство намерено обязать глобальных поставщиков on-line развлечений на фискальные отношения с молдавским бюджетом и на уплату НДС за оказываемые услуги".

В 2020 году этот рынок в Молдове достигнет 500 миллионов леев, а их налогообложение принесет дополнительно в государственный бюджет 100 миллионов леев. Об этом говорится в проекте налогово-бюджетной политики на 2020 год.

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