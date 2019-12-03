Чем кормят детей в молдавских школах: дефицит мяса и овощей

Как показало исследование Национального агентства общественного здоровья, школьным питанием пользуются 53,8 процента детей. В буфетах обедают всего 1,2 процента учеников, а приносят с собой обед из дома в пакетах всего 0,4 процента детей.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Основу рациона в столовых детских садов и школ Молдовы составляют макароны, каша, мучные и кондитерские изделия. Потребление этих продуктов намного превышает физиологические нормы и не соответствует критериям здорового питания. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) в отчете, посвященном проблеме питания детей в образовательных учреждениях.

В школьных столовых сохраняется дефицит мяса, молока и овощей

Агентство отмечает некоторое улучшение в структуре питания в детсадах и школах. Так, дефицит свежих овощей в рационе воспитанников и учащихся снизился в период с 2016 по 2018 год с 21 до 6,8 процента.

Значительное улучшение произошло в потреблении свежих фруктов, здесь дефицит упал с 19,2 до 2,7 процента.

Дефицит потребления молока в 2018 году по сравнению с 2016 годом уменьшился с 32 до 25 процентов.

В отношении молочных продуктов дефицит снизился по следующим видам продовольствия: сливочное масло - с 18,1 до 12,7 процента, сыр — с 33 до 15,5 процента. Лучше всего обстоят дела со снабжением столовых сметаной - в 2016 году нехватка этого продукта составляла 6 процентов, а в 2018 ее потребление уже соответствовало физиологическим нормам.

Дефицит потребления мяса в столовых детсадов и школ варьировался от 23 процентов в 2016 году до 2,7 процента в 2018 году.

Улучшилось потребление рыбы — дефицит сократился с 33,8 до 2,6 процента. Практически без изменений остался дефицит яиц — с 26,2 процента в 2016 году до 22,3% в 2018 году.

В детских садах кормят лучше, чем в школах

В детских садах вопросы питания решаются эффективнее, отмечает ANSP, однако в отношении средних учебных заведений проблема все еще остается острой.

Дефицит потребления мяса у школьников за отчетный период вырос с 23 процентов в 2016 году до 23,3 процента в 2018 году. Несущественно сократился дефицит потребления молока — с 37,6 до 22 процентов и свежих фруктов, с 20 до 15,6 процента.

Лучше обстоят дела с потреблением свежих овощей, где дефицит сократился с 41,5 до 25 процентов.

Национальное агентство общественного здоровья подчеркивает, что для улучшения питания детей необходимо организовать бесплатные обеды для учеников гимназических и, в перспективе, лицейских классов. ANSP отмечает, что заболевания органов пищеварения в структуре общей заболеваемости детей занимают второе место, составляя 19,7 процента.

В Молдове питание детей организовано только в начальных классах и для детей из социально уязвимых семей, напоминает агентство. Школьным питанием охвачено 53,8 процента детей. В школьных буфетах обедают всего 1,2 процента учеников, а приносят с собой обед из дома в пакетах всего 0,4 процента детей.

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