Среди лучших чтецов русской поэзии – семиклассник из Кишинева

В рамках международного проекта "Живая классика" в Кишиневе прошел конкурс по чтению вслух отрывков из прозаических и поэтических произведений.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. На первом этапе конкурсанты записывали ролик с чтением любимого стихотворения и размещали его на Youtube. Свои видеопрочтения прислали на конкурс свыше 70 учащихся учебных заведений Республики Молдова, большинство из которых - школьники из Гагаузии и Кишинева. Это самая представительная группа участников из зарубежных стран.

Профессиональные эксперты посмотрели все ролики и отобрали сотню лучших, включая - 30 записей участников из-за рубежа. Среди последних – 6 конкурсантов из Молдовы. © Sputnik / Евгений Епанчинцев Приднестровец стал победителем международного конкурса "Наши герои"

На втором этапе состязания чтецам поэзии надо было пройти народное голосование подписчиков страницы "Живой классики" в Facebook! И здесь в числе лучших были отмечены 5 представителей из Молдовы.

Наконец жюри определило финалистов конкурса, среди которых назван семиклассник кишиневского лицея им. А.С. Пушкина Даниил Безнос, вдохновенно прочитавший отрывок из поэмы Маяковского "Облако в штанах".

Ему в группе 20 участников из России и стран зарубежья предстоит поездка в Санкт-Петербург, где финалисты разыграют главный приз конкурса - путевку в "Артек". Пожелаем Даниилу успешного выступления, а всех участников состязания благодарим за почитание русского поэтического слова.

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