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Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве.

Среди лучших чтецов русской поэзии – семиклассник из Кишинева

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28407697/sredi-luchshikh-chtetsov-russkoy-poezii-semiklassnik-iz-kishineva.html

В рамках международного проекта "Живая классика" в Кишиневе прошел конкурс по чтению вслух отрывков из прозаических и поэтических произведений.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. На первом этапе конкурсанты записывали ролик с чтением любимого стихотворения и размещали его на Youtube. Свои видеопрочтения прислали  на конкурс  свыше  70 учащихся учебных заведений Республики Молдова, большинство из которых  - школьники из Гагаузии и Кишинева. Это самая представительная группа участников из зарубежных стран.

Профессиональные эксперты посмотрели все ролики и отобрали сотню лучших, включая   -  30 записей участников из-за рубежа.  Среди последних – 6 конкурсантов из Молдовы.
Итоговое сочинение в российских школах
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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На втором этапе состязания чтецам поэзии надо было пройти народное голосование подписчиков страницы "Живой классики" в Facebook! И здесь в числе лучших были отмечены 5 представителей из Молдовы.

Наконец жюри определило финалистов конкурса, среди которых назван семиклассник кишиневского лицея им. А.С. Пушкина Даниил Безнос, вдохновенно прочитавший отрывок из поэмы Маяковского "Облако в штанах".

Ему в группе 20 участников из России и стран зарубежья предстоит поездка в Санкт-Петербург, где финалисты разыграют главный приз конкурса - путевку в "Артек". Пожелаем Даниилу успешного выступления, а всех участников состязания благодарим за почитание русского поэтического слова.

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Теги:
РЦНК, поэзия


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