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Кишинев

Мэр Кишинева сообщил о начале борьбы с незаконным строительством в городе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Примар Ион Чебан настроен серьезно: он намерен поставить конец незаконным стройкам в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Генеральный мэр Кишинева Иван Чебан оповестил жителей молдавской столицы, что ведется работа по изменению законодательства в сфере строительства.

Строительство. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Градоначальник уточнил, что как раз по этому вопросу состоялось несколько рабочих заседаний представителей мэрии и правительства республики. Стороны пришли к определенному соглашению.

"Согласно документу, если он будет принят, органам местной власти предоставят дополнительные полномочия для контроля выдачи разрешений на строительство. Помимо этого, будут повышены санкции для нарушителей", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Другой пункт в документе, как подчеркнул примар, - это увеличение времени на проверку всех актов для начала строительства с 10 до 30 дней. Такая мера предлагается для того, чтобы все бумаги были проверены с большей тщательностью. Это изменение предлагается ввести на один год.

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"Сегодня этот проект будет рассмотрен правительством, благодарю премьер-министра Иона Кику и команде министров за оперативность и подключение к работе. Надеюсь, проект будет поддержан и за него проголосуют как в правительстве, так и в парламенте", - отметил Чебан.

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Теги:
незаконное строительство, правительство Молдовы, примария Кишинева, Кишинев, Ион Чебан


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