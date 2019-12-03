Без кворума: Высший совет магистратуры снова не собрался на заседание

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Заседание Высшего совета магистратуры, которое должно было пройти во вторник, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. В повестку было внесено 32 вопроса.

"На заседании присутствуют семь членов Высшего совета магистратуры – пять судей, один член, назначенный парламентом, и генеральный прокурор Александр Стояногло", - заявил и.о. председателя ВСМ Дорел Мустяца.

По его словам, один из судей сообщил не может присутствовать на заседании из-за состояния здоровья. "Остальные члены не сообщили причины своего отсутствия. В этих условиях заседание объявляется закрытым из-за отсутствия кворума", - отметил Мустяца.

Когда Высший совет магистратуры попробует собраться и.о. председателя этой структуры не сообщил.

Это уже не первый случай, когда заседания Высшего совета магистратуры переносятся. Повторяющаяся ситуация – в конце октября и в ноябре отсутствие нескольких членов ВСМ не позволило провести ряд заседаний структуры. Кворума не было ни 19, ни 21 ноября, когда в повестке было около 30 вопросов.

Почему важно учесть рекомендации Венецианской комиссии>>>

В конце октября ВСМ дважды (17 и 22 октября) не мог собраться на заседание, чтобы в том числе утвердить отставку руководителя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, которого 24 сентября лишили иммунитета и открыли уголовное дело по факту незаконного обогащения. В итоге лишь на заседании 24 октября ВСМ одобрил заявление об уходе Друцэ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK