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Без кворума: Высший совет магистратуры снова не собрался на заседание

CC0 / Pixabay / WilliamCho
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28410504/prishli-ne-vse-vysshiy-sovet-magistratury-ostalsya-bez-kvoruma.html

Повторяющаяся ситуация – отсутствие нескольких членов ВСМ не позволило провести ряд заседаний структуры.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Заседание Высшего совета магистратуры, которое должно было пройти во вторник, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. В повестку было внесено 32 вопроса.

"На заседании присутствуют семь членов Высшего совета магистратуры – пять судей, один член, назначенный парламентом, и генеральный прокурор Александр Стояногло", - заявил и.о. председателя ВСМ Дорел Мустяца.

По его словам, один из судей сообщил не может присутствовать на заседании из-за состояния здоровья. "Остальные члены не сообщили причины своего отсутствия. В этих условиях заседание объявляется закрытым из-за отсутствия кворума", - отметил Мустяца.

Правосудие, иллюстративное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Когда Высший совет магистратуры попробует собраться и.о. председателя этой структуры не сообщил.

Это уже не первый случай, когда заседания Высшего совета магистратуры переносятся. Повторяющаяся ситуация – в конце октября и в ноябре отсутствие нескольких членов ВСМ не позволило провести ряд заседаний структуры. Кворума не было ни 19, ни 21 ноября, когда в повестке было около 30 вопросов.

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В конце октября ВСМ дважды (17 и 22 октября) не мог собраться на заседание, чтобы в том числе утвердить отставку руководителя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, которого 24 сентября лишили иммунитета и открыли уголовное дело по факту незаконного обогащения. В итоге лишь на заседании 24 октября ВСМ одобрил заявление об уходе Друцэ.

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