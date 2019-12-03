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Такси.

Пассажиры такси могут не оплачивать поездку при одном условии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191203/28410727/passazhiry-taksi-mogut-ne-oplachivat-poezdku-pri-odnom-uslovii.html

Если пассажиру такси не выдадут чек за поездку, он вправе не оплачивать услуги такси - многие водители машин с желтой "шашечкой" иногда хитрят, не выдавая счет.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Конкуренция на рынке такси в молдавской столице довольно большая. В таких условиях многие водители стараются заработать всеми возможными способами. Одни выбирают для поездки наиболее длинный путь, чтобы больше накрутил счетчик, объясняя, что именно на этих дорогах нет пробок, в отличие от более короткого маршрута. 

Другие называют цифру гораздо большую, чем озвучил заранее оператор службы такси, объясняя это простоем в пробках. Третьи "забывают" выдать чек на проезд, забирая купюры и желая клиенту всего доброго по прибытию к пункту назначения.
Такси
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако в Национальном агентстве автомобильного транспорта (ANTA) сообщили, что клиенты служб такси имеют право потребовать выдачу чека, а в противном случае и вовсе не оплачивать поездку, если фактура не будет выдана. 

Таким образом, каждый клиент такси должен требовать от водителя чек и не принимать аргументы, типа: закончилась бумага в аппарате или он неисправен. Водители служб такси, согласно законодательству, не имеют права выезжать на маршрут с неисправным счетчиком.

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Теги:
счет, оплата, поездка, пассажиры, такси


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