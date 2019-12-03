Пассажиры такси могут не оплачивать поездку при одном условии

Если пассажиру такси не выдадут чек за поездку, он вправе не оплачивать услуги такси - многие водители машин с желтой "шашечкой" иногда хитрят, не выдавая счет.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Конкуренция на рынке такси в молдавской столице довольно большая. В таких условиях многие водители стараются заработать всеми возможными способами. Одни выбирают для поездки наиболее длинный путь, чтобы больше накрутил счетчик, объясняя, что именно на этих дорогах нет пробок, в отличие от более короткого маршрута.

Другие называют цифру гораздо большую, чем озвучил заранее оператор службы такси, объясняя это простоем в пробках. Третьи "забывают" выдать чек на проезд, забирая купюры и желая клиенту всего доброго по прибытию к пункту назначения. © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе такси пустили "направо" - что стало причиной жестких проверок

Однако в Национальном агентстве автомобильного транспорта (ANTA) сообщили, что клиенты служб такси имеют право потребовать выдачу чека, а в противном случае и вовсе не оплачивать поездку, если фактура не будет выдана.

Таким образом, каждый клиент такси должен требовать от водителя чек и не принимать аргументы, типа: закончилась бумага в аппарате или он неисправен. Водители служб такси, согласно законодательству, не имеют права выезжать на маршрут с неисправным счетчиком.

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