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Граждане Молдовы, живущие во Франции, должны это знать

CC BY-SA 3.0 / Mario Roberto Duran Ortiz / Azul 7662 MGF 10 2009
Общество
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Sputnik Молдова
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Посольство Молдовы во Франции выступило с предупреждением для граждан РМ, которые находятся в этой стране.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во Франции на 5 декабря намечена забастовка сотрудников Парижского автономного управления транспорта, Национальной компании французских железных дорог, профсоюзов "Air France". Об этом сообщили в посольстве Молдовы во Франции.

Всеобщая забастовка транспортников приведет к нарушению движения железнодорожного, городского и междугородного сообщения. Также произойдут сбои в графике авиаперелётов, а многие рейсы могут быть отложены.

Согласно данным Национальной компании французских железных дорог (SNCF), граждан просят выбирать альтернативные варианты проезда, заранее узнавая об изменениях в расписании движения поездов, курсирующих 5 декабря.
В Китае на видео сняли оптическую иллюзию с самолетом внутри цветного кольца
© YouTube \ Dailymail Official
В Китае на видео сняли оптическую иллюзию с самолетом

Информация об изменениях в системе движения транспорта будет доступна со вторника, 3 декабря, с 17.00, и в течение всеобщей забастовки транспортников будет доступна ежедневно. Жителям Франции и иностранным гражданам, находящимся на территории этой республики будут ежедневно предоставлять точную информацию о задержках рейсов и расписании движения поездов, автобусов и отправления авиарейсов.

Более того, забастовка может отразиться и на гражданах Молдовы, намеревающихся вылететь во Францию 5 декабря. Рейсы могут задерживаться, как это произошло ранее, на прошлой неделе, когда бастовали только авиадиспетчеры.

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Теги:
забастовка, авиаперелеты, Франция, Молдова


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