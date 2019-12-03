Граждане Молдовы, живущие во Франции, должны это знать

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во Франции на 5 декабря намечена забастовка сотрудников Парижского автономного управления транспорта, Национальной компании французских железных дорог, профсоюзов "Air France". Об этом сообщили в посольстве Молдовы во Франции.
Всеобщая забастовка транспортников приведет к нарушению движения железнодорожного, городского и междугородного сообщения. Также произойдут сбои в графике авиаперелётов, а многие рейсы могут быть отложены.
Согласно данным Национальной компании французских железных дорог (SNCF), граждан просят выбирать альтернативные варианты проезда, заранее узнавая об изменениях в расписании движения поездов, курсирующих 5 декабря.
Информация об изменениях в системе движения транспорта будет доступна со вторника, 3 декабря, с 17.00, и в течение всеобщей забастовки транспортников будет доступна ежедневно. Жителям Франции и иностранным гражданам, находящимся на территории этой республики будут ежедневно предоставлять точную информацию о задержках рейсов и расписании движения поездов, автобусов и отправления авиарейсов.
Более того, забастовка может отразиться и на гражданах Молдовы, намеревающихся вылететь во Францию 5 декабря. Рейсы могут задерживаться, как это произошло ранее, на прошлой неделе, когда бастовали только авиадиспетчеры.
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