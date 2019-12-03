Два новых аэропорта могут появиться в Молдове: когда и где они откроются

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. У Молдовы должны появиться как минимум два новых аэропорта. Один - на севере страны, а другой - на юге. Об этом заявили власти страны.

Что заявил премьер

Глава молдавского правительства Ион Кику сообщил, что уже в 2020 году или в начале 2021-го у республики будет как минимум один новый аэропорт на севере республики, и один - на юге. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов.

Что касается севера республики, то рассматриваются два варианта - либо строительство аэропорта в Бельцах, либо восстановление воздушной гавани в Маркулештах, пояснил глава правительства.

На вопрос о том, на какие деньги будут построены два новых аэропорта, Кику ответил, что рассматривается возможность привлечения новых частных инвесторов.

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"В пятницу состоялось заседание со специалистами и обсудили результаты инвентаризации аэропортов. В Маркулештах, если будут инвестиции, то мы бы обошлись 17-18 миллионами евро. У него есть аэропортные сертификаты, он может принимать самолеты, у него функциональная взлетно-посадочная полоса, но расположение его не совсем удачное… Аэропорт в Бельцах нуждается в больших инвестициях, но его расположение удобней", - сказал премьер.

Что касается возвращения Международного аэропорта Кишинева под управление государства, Кику отметил, что возлагает "большие надежды на Генеральную прокуратуру".

Ранее премьер заявлял, что процесс аннулирования контрактов на концессию Международного аэропорта Кишинева и приватизацию главного авиаперевозчика страны Air Moldova будет продолжен правительством под его руководством.

Позиция президента

Что касается либерализации рынка, как отметил президент Игорь Додон, у республики должны появиться и другие международные пассажирские аэропорты.

"Условия, которые предлагаются Международным аэропортом Кишинева, в частности, сборы с каждого пассажира очень высоки. Это не позволяет low-cost компаниям прийти в Молдову", - сказал Додон.

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По его словам, вопрос либерализации рынка будет обсужден и на заседании Высшего совета безопасности, которое намечено на среду, 4 ноября.

"Считаю, что нужно открыть еще один или два международных аэропорта: один - на севере, другой - на юге страны, которые предоставят возможность войти лоукостерам (с низкими ценами), чтобы развивать рынок в Молдове, и чтобы было дешевле. Уверен, что это произойдет очень быстро через государственно-частное партнерство", - отметил президент.

Он пояснил, что из госбюджета невозможно черпать деньги на строительство подобных объектов, поэтому придется обратиться к частным инвесторам.

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Помимо строительства либерализации рынка на заседании Высшего совета безопасности планируется обсудить и ситуацию с Международным аэропортом.

Додон напомнил, что позиция руководства страны по главной воздушной гавани республики остается неизменной - "концессия аэропорта Кишинева прошла с нарушением, и он должен вернуться в собственность и под руководство государства".

"Мы настаиваем на расторжении договора. Мы обсудим то, что было сделано правительством Майи Санду на Высшем совете безопасности, потому что Минюст в прошлом составе должен был обратиться в суд. Деталей пока нет, есть разная информация, которую мы должны проверить", - сказал Додон.

Концессия под вопросом

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся в том числе сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. В парламенте также высказались в пользу аннулирования контракта о концессии главной воздушной гавани страны. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Компанию Air Moldova продали осенью 2018 года. В парламенте также высказались за то, чтобы аннулировать эту сделку.

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