Додон рассказал, как завершится Год семьи в Молдове

В рамках Года семьи проведены различные акции в поддержку многодетных, социально уязвимых, неполных семей, а также супругов-долгожителей.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Концерт, посвященный завершению Года семьи и 660-летию создания Молдавского государства, состоится в Кишиневе 17 декабря.

Глава республики Игорь Додон провел рабочее заседание по вопросу проведения торжества.

"Решено, что мероприятие пройдет под патронатом президента Молдовы в Национальном дворце имени Н. Сулака. На сцене выступят многие артисты, оркестры и известные танцевальные ансамбли нашей страны", - сообщил глава республики.

По его словам, на торжество прибудут высокопоставленные государственные деятели, представители академических кругов, дипломатического корпуса, гражданского общества, местной публичной администрации, выдающиеся деятели в различных сферах, а также многодетные семьи и супруги-долгожители.

"Отмечу, что в течение 2019 года по случаю отмечаемого 660-летия Молдавской государственности, при поддержке администрации президента и других ведомств проведены многочисленные мероприятия, направленные на продвижение истории нашей страны и содействие укреплению независимости республики", - отметил Додон.

Он добавил, что в рамках Года семьи проведены различные акции в поддержку многодетных, социально уязвимых, неполных семей, а также супругов-долгожителей.

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